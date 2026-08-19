Това лято Postbank дава повече свобода на бизнеса ви с пакети Динамика

В съвременната бизнес среда малките предприятия се нуждаят не само от добри идеи и предприемачески дух, но и от надеждни финансови партньори. Именно затова пакетните програми се превръщат във все по-важен и ключов инструмент за развитието на малкия бизнес. Те предоставят комплекс от финансови услуги, които улесняват ежедневното банкиране на компаниите и им помагат да се развиват по-ефективно.

Едно от основните предимства на банковите пакетни програми е удобството. Вместо да използват отделни услуги с различни такси и условия, предприемачите получават достъп до разплащателна сметка, онлайн банкиране, дебитна карта, преводи, терминални устройства за картови плащания и други услуги в един общ пакет. Това спестява време и административни усилия, които могат да бъдат насочени към развитието на бизнеса.

През лятото е моментът да планирате смело, да развивате бизнеса си уверено и да се възползвате от решения, които работят във ваша полза.

До 31 октомври 2026 г. Postbank насочва Вашия фокус към откриването на нов годишен пакет Динамика Онлайн, Динамика Развитие или Динамика Макс.

С продуктовите пакети Динамика получавате безплатни платежни нареждания и преференциални условия за вноска и теглене в EUR, фирмена дебитна карта Visa Business или Mastercard Business със Застрахователен пакет „Карт протект плюс“* и възможност да спестите от такса за обслужване на сметката към пакета, заплащайки я годишно.

Някои от най-значимите предимства за новооткритите пакетите на Postbank са възможността да платите еднократно сума, равна на 6 месечни такси, като същевременно ползвате избрания пакет 12 месеца. По този начин получавате цяла година банково обслужване и спестявате още от първия ден.

Докато лятото носи повече светлина и енергия за нови начинания, Postbank ви дава още една причина да инвестирате в растежа на своя бизнес. Сега е моментът да осигурите на компанията си повече удобство, повече възможности и повече спокойствие за цяла година напред.

Възползвайте се от горещата лятна възможност за вашия бизнес.

Изберете пакет Динамика и превърнете спестените средства в нови идеи, нови клиенти и нови успехи.

Това лято с Postbank бизнесът ви получава повече – за по-малко. Защото, когато финансовата институция познава нуждите и развитието на своя клиент, тя може да предложи най-подходящи продукти и решения, съобразени с конкретния етап от развитието на компанията.

* Дължимата месечна застрахователна премия, която е в размер 1.99 EUR не е включена в месечната такса за обслужване на сметката