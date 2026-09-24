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Ще бъдат отличени най-добрите компании в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор за 2025 г.

18-тата церемония по връчване на годишните награди ще се проведе на 1 октомври 2026 г. от 19:00 часа в столичния хотел “Маринела”

24.09.2026 | 09:30 ч. 0
Ще бъдат отличени най-добрите компании в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор за 2025 г.

За 18-та поредна година ще бъдат връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас - „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината” за 2025 г. Организатори на събитието са Университетът по застраховане и финанси (УЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери, които ще отличат най-добрите компании в сектора.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в Деня на застрахователя - 1 октомври 2026 г. от 19:00 часа в столичния хотел “Маринела”, зала “София Гранд”.

По време на церемонията ще бъдат връчени награди в 11 категории, като победителите ще бъдат определени от експертна комисия, съставена от представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.

Най-добрите компании ще получат призове в следните категории:

  • Застраховател на годината – Общо застраховане
  • Застраховател на годината – Животозастраховане
  • Най-динамично развиващо се застрахователно дружество
  • Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”
  • Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване”
  • Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество
  • Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане
  • Застрахователен брокер на годината - Животозастраховане
  • Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество
  • Застрахователен брокер на годината – Устойчиво развитие
  • Застрахователен брокер на годината – Качество в обслужването

Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски” ще връчи за 28-та поредна година своите специални национални награди: “За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" на заслужили успешни професионалисти и мениджъри, лидери в своя сектор.  

Очаква се на тазгодишната церемония по връчване на наградите да присъстват над 200 гости. Събитието по традиция се посещава от застрахователния и финансовия елит на България, ръководители на държавните институции и регулаторните органи, на академичните среди и бизнеса.

Събитието се организира с подкрепата на: “БОРИКА” АД, ексклузивен спонсор.

Медийни партньори на годишните награди са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Българска телеграфна агенция, Dnes.bg, Money.bg, Еconomic.bg и “Банкеръ”.

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