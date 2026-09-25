ЦСКА разкри какво се случва с откриването на новия стадион

ЦСКА излезе с официална позиция по повод появилите се информации за напрежение между клуба и Министерството на младежта и спорта във връзка със стадион „Българска армия“. От клуба уточниха, че към момента няма определена дата за официалното откриване на обновеното спортно съоръжение в Борисовата градина. „Червените“ внесоха яснота и около абонаментните карти за домакинските срещи. От клуба посочиха, че цената им ще бъде съобразена с реалния брой мачове, които отборът е изиграл като домакин.

"Във връзка с многобройните спекулации в последните дни за напрежение между ЦСКА и Министерството на младежта и спорта, както и за забавяне на откриването на стадион "Българска армия", клубът държи да информира цялата армейска общност, че стадион "Българска армия" бе реконструиран за рекордно кратки срокове и сбъдването на голямата ни мечта - официалното завръщане в нашия дом, ще бъде факт съвсем скоро.

Стадионът е гордост не само за феновете на ЦСКА, но и за всички граждани на СофияВсе още няма насрочена дата за първия двубой, тъй като в момента се извършват последни довършителни дейности по имплементиране на огромен брой модерни интелигентни системи, които трябва да работят в пълен синхрон. След тяхното завършване, предстоят и изпитателни тестове на най-модерния стадион в България, който ще бъде най-функционалното, удобно и сигурно съоръжение, с което всички да се гордеем.

Искаме да уверим всички, че сме в постоянна и отлична комуникация с представителите на ММС по повод финализиране на необходимите процедури. Разбираме огромното обществено вълнение около завръщането на ЦСКА на "Армията". Ние също нямаме търпение да посрещнем вярната армейска публика в общия ни дом, но напомняме, че всяка информация, която не излиза от официалните канали на клуба по въпроса, не следва да се счита за достоверна. В общественото пространство често се тиражират спекулации и неверни твърдения, които - умишлено или не, създават ненужно напрежение.

От точната дата на първия официален двубой на "Българска армия" зависи също и абонаментната кампания за настоящия сезон. Крайната цена на картите ще бъде намалена спрямо броя мачове, които тимът ни вече е изиграл като домакин", написаха от клуба.

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