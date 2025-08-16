IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Глория се разделила с Добромир преди да го арестуват за трафик на дрога

16.08.2025 | 10:42 ч. Обновена: 16.08.2025 | 10:52 ч. 5
Снимка: Инстаграм

Пловдивският окръжен съд постанови постоянен арест за Добромир Добрев – един от шестимата задържани при акцията срещу организирана група за наркотрафик. Той беше арестуван в сряда в София, където в автомобила му бяха открити 9 пакета марихуана.

Разследването обхваща общо шест лица – предполагаемият ръководител на престъпната схема и петима негови съучастници. При обиски в Пловдив, Бургас и София органите на реда са иззели общо 90 килограма марихуана. Според прокуратурата групата е действала под ръководството на пловдивчанин – управител на търговско дружество, занимаващо се с продажба на имоти и автомобили. Той набавял дрогата основно от Испания и Нидерландия, а останалите участници се грижели за преноса ѝ. 

Името на Добромир Добрев е познато и извън криминалните хроники заради връзката си с фолкпевицата Глория.

Самата тя разкри, че двамата са се разделили още преди ареста на Добромир.
 
"В шок съм от новините, които излязоха в медиите. Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях. Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение. Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми. Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно. Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега. Всеки носи отговорност за собствените си постъпки. Вниманието и енергията ми са насочени към музиката, моите почитатели и към хората, които ме обичат и подкрепят. Моля за уважение към личното ми пространство в този момент. Бог ми даде много добър урок!", написа в социалните мрежи фолкпевицата.

