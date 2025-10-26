Гръцката църква създаде собствен инструмент с изкуствен интелект

Гръцката православна църква навлезе в ерата на изкуствения интелект с LOGOS, собствен инструмент с изкуствен интелект, предаде БГНЕС.

Програмата е разработена от митрополията в Неа Йония в сътрудничество с Егейския университет. LOGOS функционира като дигитална „библиотека“, която събира информация по въпроси свързани с християнската вяра и ги кодира с полезни отговори. На въпроса „дали може да приема изповед“, приложението отговоря, че не може, но предлага насоки и молитви за подготовка.

Митрополит Гавриил, който участва активно в разработването на проекта каза, че той не замества свещениците, а „действа като водач, водещ вярващия към следващата стъпка – Църквата“. Според него Църквата трябва да се ангажира с дигиталния свят. „Технологията трябва да служи на човечеството, а не обратното“, каза още митрополитът.

LOGOS се стреми да помогне на по-младите потребители да имат достъп до точна информация за православната вяра, противодействайки на вредното или подвеждащо онлайн съдържание.