Може ли изкуственият интелект да "пенсионира" преводачите?

Може ли изкуственият интелект (AI) да помага в работата на преводача? Според Калоян Кирилов в някои аспекти AI помага, но в други пречи.

По думите му изкуственият интелект е изключително полезен да даде лош първи вариант на превод. От него могат да се черпят идеи за финалния превод.

"Свършва хамалската работа, намира някакви термини. Крайният избор би трябвало да бъде на човека. В писмения превод помага", разясни Кирилов пред Bulgaria ON AIR.

Сериозните проблеми идват, ако хората се доверят изцяло на AI и сметнат, че той е авторитетът.

Другата пречка е, че създава страх. Говори се, че ще замести преводачите и те ще останат без работа.

"Може би професията ще се промени, но няма да изчезне. Структурно ще бъде по-различен начинът, по който протича работата. Може да се слеят няколко професии. Със сигурност ще има човек, който ще борави с думи от един език на друг. Винаги се съгласява с нас. Това е начинът, по който той е програмиран. В хората остава отговорност да имаме правилното намерение. Човек може да улови намерението, AI не се справя добре", смята Кирилов.