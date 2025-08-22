IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Експеримент: Дания разреши използването на ИИ на матурите

Търсим правилният баланс между аналоговият и дигиталният свят

22.08.2025 | 20:30 ч. Обновена: 22.08.2025 | 20:46 ч. 2
Pixabay

Някои датски гимназисти ще могат да използват изкуствен интелект от 2026 г. на устния изпит по английски език на матурите, обяви Министерството на образованието.

По време на изпита учениците ще могат да използват ИИ в подготвителната фаза на устния изпит: след като бъде изтеглена темата, всеки ученик ще има един час за подготовка, през който “е разрешено да се използват всички инструменти, включително генеративен ИИ“.  Досега използването на технологията не беше възможно.

Въпреки че ИИ е технология, позволена за използване по време на изпита, ученикът ще трябва да направи и устна презентация пред изпитващия, пише AFP.

Дания, която разрешава контролираното използване на интернет по време на изпити от 2008 г., се стреми да насърчи, чрез строга рамка, цифровото развитие в обучението.

“Започваме тези експерименти, за да намерим правилния баланс. Когато учениците се развиват едновременно в аналоговия и цифровия свят, ние ги подготвяме по най-добрия възможен начин за реалността след училище“, каза министър Матиас Тесфайе.

Този експеримент е отворен за гимназии, които се запишат доброволно, и важи само за общообразователната програма. / БГНЕС

технологии изкуствен интелект AI Дания образование гимназии ученици
