Навсякъде в Европейския съюз, но винаги у дома – с EON от Vivacom

Когато животът ви отвежда далеч от България усещането за родния град остава с вас. Познатият език, любимите гласове от екрана, спортните емоции и сериалите, които събират цялото семейство са част от връзката, която не искате да изгубите.

Сега можете да вземете всичко това със себе си – благодарение на EON от Vivacom. Иновативната телевизионна платформа позволява да гледате богато разнообразие от канали навсякъде при краткосрочни пътувания в Европейския съюз (ЕС), по всяко време и без ограничения.

Без значение дали сте в Германия, Италия, Испания, Гърция или Франция – след дълъг ден можете да се отпуснете с любим филм, да гледате българска телевизия на живо или да наваксате пропуснатото от най-новия сериал.

EON съчетава всичко, което обичате да гледате – телевизия, спорт, филми, сериали, детски канали и хиляди заглавия в EON Видеотека. А сега е достъпна и с атрактивна оферта: 50% отстъпка за EON FULL и включен спортен пакет Diema Xtra за първите 6 месеца. В пакета всеки клиент получава и EON приемник, който прави всеки телевизор умен, както и приложение за smart телевизор – EON Smart TV.

С абонамент за EON получавате и пълна гъвкавост – можете да създадете до 5 отделни профила, така че всеки в семейството да гледа това, което обича. Родителите се наслаждават на сериалите си, децата гледат своите анимации, а спортните фенове не пропускат нито минута от големите мачове. За най-малките зрители има възможност за изцяло детски профил със селектирано и подходящо съдържание.

С Vivacom и EON любимото съдържание е достъпно навсякъде и по всяко време. Имате възможност да връщате съдържание назад до 7 дни и да избирате от хиляди заглавия – хитови филми, сериали, документални продукции. А ако обичате българското кино – ще откриете както вечни класики, така и съвременни заглавия като „Живи легенди“, „Завръщане 2“ и много други.

С EON от Vivacom телевизионното изживяване е по-близко от всякога. Независимо колко далеч сте от дома, част от България винаги е с вас. Трябва ви само сигурен интернет достъп – и сте у дома, където и да се намирате в ЕС.