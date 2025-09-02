IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Мечтите на алхимиците може да се сбъднат: АЕЦ ще произвежда злато от живак?

Това обаче няма да се случи по-рано от 10 години

02.09.2025 | 18:09 ч. Обновена: 02.09.2025 | 18:41 ч. 8
pixabay

pixabay

Мечтите на алхимиците може скоро да се сбъднат… Учени планират производството на злато чрез трансформация на живак в ядрените реактори на атомните електроцентрали. Това обаче няма да се случи по-рано от 10 години, съобщава РИА Новости.

За подобен пробив по-рано писа и вестник Financial Times.

Американският стартъп Marathon Fusion е предложил изотоп на живак да бъде въведен в зоната за възпроизводство на ядрен реактор и да се използват високоенергийни неутрони за реакцията на превръщането му в живак-197.

Този изотоп е нестабилен и се разпада за около 64 часа.

Крайният резултат е образуването на злато-197 – единственият стабилен изотоп на метала.

Изчисленията на стартъпа показват, че бъдещите термоядрени електроцентрали ще могат да произвеждат до пет тона злато годишно за всеки гигават произведена електроенергия. Без загуба на мощност за централата.

Те са разгледали „фантастичен“ сценарий, при който всички атомни електроцентрали в света започват да произвеждат злато.

В този случай годишният обем на добив би достигнал две хиляди тона, което е 55% от сегашния световен добив на злато.

При по-умерен сценарий, ако 30% от капацитета на АЕЦ бъде използван за производство на злато, обемът ще бъде 0,6 хиляди тона годишно, или 17% от днешните нива.

Целият материал - в megavselena.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

АЕЦ злато живак
Новини
Виж всички новини
Технологии
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem