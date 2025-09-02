Мечтите на алхимиците може да се сбъднат: АЕЦ ще произвежда злато от живак?

Мечтите на алхимиците може скоро да се сбъднат… Учени планират производството на злато чрез трансформация на живак в ядрените реактори на атомните електроцентрали. Това обаче няма да се случи по-рано от 10 години, съобщава РИА Новости.

За подобен пробив по-рано писа и вестник Financial Times.

Американският стартъп Marathon Fusion е предложил изотоп на живак да бъде въведен в зоната за възпроизводство на ядрен реактор и да се използват високоенергийни неутрони за реакцията на превръщането му в живак-197.

Този изотоп е нестабилен и се разпада за около 64 часа.

Крайният резултат е образуването на злато-197 – единственият стабилен изотоп на метала.

Изчисленията на стартъпа показват, че бъдещите термоядрени електроцентрали ще могат да произвеждат до пет тона злато годишно за всеки гигават произведена електроенергия. Без загуба на мощност за централата.

Те са разгледали „фантастичен“ сценарий, при който всички атомни електроцентрали в света започват да произвеждат злато.

В този случай годишният обем на добив би достигнал две хиляди тона, което е 55% от сегашния световен добив на злато.

При по-умерен сценарий, ако 30% от капацитета на АЕЦ бъде използван за производство на злато, обемът ще бъде 0,6 хиляди тона годишно, или 17% от днешните нива.

