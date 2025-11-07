IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Илон Мъск е обсебен от своето AI гадже — чатботът Ани

Дигиталната му приятелка е свръхсексуализиран женски аватар с плитки

07.11.2025 | 17:30 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Илон Мъск е развил нова мания — изкуственият интелект Ани, дигитална приятелка под формата на свръхсексуализиран женски аватар с плитки, която съблича дрехите си, когато флиртуваш с нея.

Мъск лично ръководи разработката на чатбота, създаден от неговия стартъп xAI, твърди WSJ. Източници описват проекта като поредната негова фиксация — подобно на обсесията му с роботакситата в Tesla или импулсивните решения, заради които той често пренебрегва други бизнеси.

Скандалът се задълбочава и от обвинения, че служители на xAI са били задължавани да предоставят биометрични данни — включително записи на лицата и гласовете си — за обучение на дигитални аватари като Ани. Юридическият отдел на компанията е обявил, че работещите са длъжни да подпишат документ, даващ на xAI „вечен и безвъзмезден лиценз“ за използване на техните образи.

Някои служители изразили тревога, че личните им данни може да се използват за дийпфейк видеа, но запитванията им били пренасочвани и пренебрегвани. В последващо съобщение компанията уточнила, че участието в аудио и видео записи е „служебно изискване“.

Въпреки противоречията, проектът вече има своите фенове. Платените абонати могат да общуват с Ани в приложението Grok, където тя се описва като „твоето малко сладко изкушение“ и изпълнява еротични сценарии при поискване.

Дали този странен експеримент ще се превърне в печеливш бизнес, засега е неясно. Но едно остава сигурно — още една от прищевките на Илон Мъск вече разпалва буря из целия технологичен свят. /БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мъск гадже дигитално обсебен ани
Новини
Виж всички новини
Технологии
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem