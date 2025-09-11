Технополис стартира кампанията „Оферти за отличници“ с големи намаления

11.09.2025 г., София, Лидерът в сектора за потребителска техника за дома, офиса и свободното време, Технополис поставя началото на своята есенна кампания „Оферти за отличници“, която ще се проведе от 11 до 16 септември. През тези шест дни потребителите ще имат уникалната възможност да се възползват от страхотни намаления на продукти от различни категории. Кампанията е валидна във всички хипермаркети на Технополис, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app.

„Оферти за отличници“ идва с уникални технологични решения за новата учебна година, а и не само. Сред продуктите, които ще бъдат от полза за всеки ученик, е лаптоп Asus M1502YA-BQ928 намален от 899 лв. на 799 лв./408,52 евро, оборудван с мощен процесор Ryzen 7 5825U, бърз SSD с капацитет 512 GB и 16 GB оперативна памет – перфектна комбинация за безпроблемна работа и учене. За желаещите по-компактен помощник, предложението е таблет Samsung Galaxy Tab A9 на цена 189,99 лв./97,14 евро. Той притежава модерен дизайн и елегантен метален корпус.

Разполага с 4GB RAM памет и вградено пространство за съхранение от 64GB, идеално за съхранение на учебни материали, приложения и други. Това го прави отличен избор както за ученици, така и за потребители, търсещи надеждно и стилно устройство за ежедневна употреба. Перфектното допълнение към тях са стерео слушалки Sony WH1000XM4B сега на цена 399,99 лв./ 204,51 евро. Те съчетават изтънчен стил с изключителен комфорт, разполагат със сензорен контрол за звука, многоточкова свързаност и издържат до 30 часа само с едно зареждане. Сред предложенията е и мултифункционално устройство Brother DCP-T230 на цена 269,99 лв./138,04 евро. То съчетава принтер, скенер и копир, като предлага икономичен цветен печат с ниски разходи.

По време на кампанията, търсещите нови смарт устройства могат да вземат смартфон Xiaomi Redmi Note 14S на цена 379,99 лв./194,29 евро.

Моделът разполага с 256 GB вградена памет, идеална за съхранение на приложения, снимки и видеа, а тройната му камера ще улови всеки ценен момент с изключителна яснота. Прилягащият на всяка дама смарт часовник Huawei Watch GT 4 Light Gold 41 mm сега е намален от 409,99 лв. на 369,99 лв./189,17 евро. Той е перфектният смарт асистент, а освен издръжливата батерия, предлага и съвместимост с Android и iOS.

От Технополис са помислили и за нови придобивки подходящи за всяко домакинство. Една от тях е 4K Ultra HD Mini LED телевизор TCL 55C6KS на цена 749 лв./382,96 евро, перфектно пресъздава повече от милиард нюанса на цветовете, а изключителният съраунд звук придава завладяващо изживяване.

Работи с операционна система Google TV, която прави достъпа до съдържание още по-лесен и бърз. Сред специалните предложения е вертикалната прахосмукачка Bosch BCH3P2300, която е намалена от 379,99 лв. на 299,99 лв./153,38 евро. Тя е удобна и маневрена за работа, с LED осветление за почистване дори в тъмни зони. Лесно може да се използва и като ръчна. Друг помощник в чистотата е и пералня Haier HW80-B14979TU1-S на цена 799,99 лв./409,03 евро. Тя е с енергиен клас А, който е най-високият, и осигурява нисък разход на вода и електроенергия. Специалната ѝ функция i-Refresh освежава дрехите с микро пара за 20 минути, като премахва миризми, алергени и намалява гънките. Не на последно място, офертите включват и инверторния климатик Haier AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-H, който ще осигури перфектна топлина в дома през есенните и зимните дни. Сега той е на супер цена 1099 лв./ 561,91 евро, с 5 г. гаранция и включен стандартен монтаж.

Всички желани продукти от „Оферти за отличници“ на стойност над 300 лв. могат да бъдат закупени на изплащане на 10 равни безлихвени вноски. За тези, които не искат да чакат доставка до адрес, услугата „Купи онлайн и вземи от магазин“ позволява да получат поръчката си директно от избран хипермаркет на веригата.

Всички промоционални предложения могат да бъдат разгледани на technopolis.bg и в Technopolis app.