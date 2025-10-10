Vivacom 5G TAB - достатъчно мощен за работа и достатъчно лек за път

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
10.10.2025 | 11:17 ч. Обновена: 10.10.2025 | 13:19 ч.
Когато избираме устройство, с което едновременно да вършим работа, да се забавляваме, да учим, не винаги на първо място стои таблетът. А той определено има характеристики и предимства, които го правят наистина наш партньор в ежедневието. Таблетът е по-лек и компактен от лаптопа, батерията издържа повече време на активна работа и може би на първо място - с неговата свързаност няма нужда да търсите място с Wi-Fi. Той е по-подходящ за решаване на задачи и от смартфоните, има по-голям екран, по-лесен е за писане на дълги текстове. Достатъчно мощен е за работа и достатъчно лек за път. 

Ако търсите таблет, който да комбинира мощност, мобилност и 5G скорост, Vivacom 5G Tab е отличен избор. След като го тествахме, крайната оценка е, че този модел напълно отговаря на забързания ни съвременен начин на живот – с акцент върху гъвкавостта и лесното превключване между задачи, за работа, за видео разговори, за учене и за забавление. Клавиатурата в комплекта пък прави изпълнението на по-трудни задачи много по-лесно.

Мощност и комфорт в хармония

Vivacom 5G TAB впечатлява с балансирани спецификации, които го правят подходящ за ежедневна употреба. Ето ключовите му предимства:

Дисплей 

11" FHD+ дисплей с честота  на опресняване 90Hz. Екранът е ярък, детайлен и с плавно скролване, което е идеално за работа с документи, гледане на филми или игри. FHD+ резолюцията осигурява остри изображения, а докосванията на екрана се изпълняват много добре. При дълго четене на статии или презентации, гледане на видео, снимки или браузване, очите не се уморяват бързо.

eSIM за безпроблемна свързаност

Забравете за физическите SIM карти – eSIM позволява бързо активиране на 5G план директно от Vivacom. Това означава стабилна връзка навсякъде в България, при тестването в София скоростите бяха отлични и с лекота се стриймва, нямаше никакво насичане и при онлайн срещи.

Камера

Предната 5MP камера е достатъчна за видео разговори и селфита, докато задната 13MP с AI подобрения улавя детайлни снимки дори в движение. Камерата няма как да се конкурира с премиум смартфони, , но пък за задачи, снимки на документи, кадри при добра осветеност, камерата е изненадващо добра.

Памет

256GB памет е напълно  достатъчна да съхраняваме важните  за нас документи, снимки, файлове, дори и филми. Удобството е, че  има слот чрез microSD, където може да надградим с още един ТВ. 

Клавиатура в комплекта

За всички, които изпитват неудобство или просто вършат всички задачи по-бавно, идва на помощ клавиатурата. Това е гениалният бонус, който често не се предлага с таблетите. Клавиатурата се прикрепя магнитно, без да добавя обем.

Свобода и лекота

Едно от най-големите предимства на Vivacom 5G TAB е неговата портативност. С тегло под 500 грама и компактен дизайн, той се побира лесно в раница или чанта. Дори да го държите с една ръка в градския транспорт, например, няма да ви натежи. Интерфейсът е интуитивен, а AI функции като автоматично регулиране на яркостта го правят удобен за дълги сесии.

При теста се забелязаха и някои подробности, които трябва да имате предвид. Вече споменахме за снимките, че няма как да очаквате професионални кадри, но пък и функцията на самия таблет не е да бъде най-силен там. Батерията издържа на нормална работа над 8 часа, но при активно използване на видео или игри на силна яркост - батерията може да падне под очакваните 8+ часа.

Vivacom 5G TAB не е нишов продукт, той е за хора, които искат гъвкавост. Клавиатурата го прави заместител на лаптопа, а 5G ви дава възможност за мобилни срещи по всяко време. Идеален е за ученици - удобен е за онлайн уроци, бележки, четенето на учебници. Разбира се, тук на помощ при писане идва и клавиатурата в комплекта. Таблетът е перфектен и за свободното ни време, независимо дали става въпрос за сърфиране в интернет, гледане на филми или игри. 

Vivacom 5G Tab се предлага на цена от 2,55 € | 4.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца при сключване 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 100.

Това се случи Dnes, за важното през деня
