Илон Мъск обяви, че xAI изгражда конкурент на Wikipedia, задвижван от чатбота Grok AI на компанията. Милиардерът също така отбеляза, че претендентът, наречен Grokipedia, ще бъде следващата стъпка към постигане на целта на xAI да разбере Вселената.

"Ние изграждаме Grokipedia @xAI. Това ще бъде огромно подобрение спрямо Wikipedia. Честно казано, това е необходима стъпка към целта на xAI да разбере Вселената", написа Мъск в публикация в Х.

Мъск все по-често се превръща в гласен критик на Wikipedia и поставя под въпрос Wikimedia - фондацията с нестопанска цел, която управлява енциклопедията. Мъск повдига въпроси относно финансирането на Wikimedia, като същевременно заявява, че Wikipedia има леви убеждения и е повлияна от идеологията на "пробудените“.

Милиардерът също така шеговито предложи 1 милиард долара на Уикипедия през 2023 г., ако тя промени името си на Dickipedia.

Въпреки че Мъск може би се стреми да намали пристрастията с помощта на Grok, в миналото е имало много пъти, когато чатботът е бил срещу основателя си. Например, през февруари тази година Grok AI отговори на въпрос на потребител на тема "Кои са тримата души, които причиняват най-голяма вреда на Америка в момента?“, като посочи Мъск заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Междувременно чатботът също така започна да хвали Хитлер в X малко след като получи актуализацията Grok 4. Той също така цитира Хитлер като свое фамилно име в отговор на въпроси от множество потребители.

Амбициите на Мъск за Grok

Междувременно Мъск вече обяви плановете си да използва Grok за захранване на алгоритъма за препоръки за X. Милиардерът е определил срок до края на 2025 г. за регулиране на емисиите от Grok AI.

Чатботът вече е достъпен за призоваване в X и често се извиква от потребителите, за да даде контекст или обяснения по време на бойните мачове, които се случват в платформата на социалните медии.

С добавянето на Grok към алгоритъма за препоръки, Мъск каза, че потребителите ще могат да персонализират емисиите си динамично, като директно поискат от чатбота конкретни корекции.

Grok също така има достъп до данни в реално време за X, което би трябвало да му позволи бързо да идентифицира и препоръчва актуално или подходящо съдържание на потребителите.

xAI вече интегрира "олекотена версия“ на Grok в алгоритъма за препоръки по-рано през годината, за да намали повтарящите се публикации и да предостави по-подходяща информация на потребителите.