Обезглавиха чучело, наподобяващо Илон Мъск, на рок фестивал в Чикаго ВИДЕО

Чучело, наподобяващо Илон Мъск, беше обезглавено на сцената по време на рок музикален фестивал в Чикаго този уикенд.

Манекенът, облечен в емблематичната за Мъск тениска и яке с надпис „Департамент за ефективност на правителството“, беше обезглавен по време на изпълнение на хеви метъл групата Gwar на Riot Fest в събота.

Saw a friend’s video from Riot Fest—GWAR mock-beheaded Elon Musk on stage. That’s not edgy, it’s grotesque and reckless and normalizes violence against a real person. This is not okay. Riot Fest and GWAR crossed a major line. #RiotFest #GWAR #ElonMusk @RiotFest @gwar @elonmusk @X pic.twitter.com/ngr0GRVbP9 — karen (@hottakekaren) September 20, 2025

По време на друго изпълнение, манекен на президента Доналд Тръмп беше подложен на подобно отношение, като и двата манекена бяха настроени да пръскат фалшива кръв върху публиката.

Това не е първият път, когато рок групата изпълнява подобен номер, като фенове споделят кадри на обезглавяването на манекен на тогавашния президент Джо Байдън на предишно шоу.

Изпълнението се проведе през същия уикенд, когато над 100 000 души се събраха в Аризона на възпоменание за Чарли Кърк, чието убийство накара много коментатори и политици да призоват за намаляване на насилствената политическа реторика.