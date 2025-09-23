IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Обезглавиха чучело, наподобяващо Илон Мъск, на рок фестивал в Чикаго ВИДЕО

Подобна съдба е имал и манекен на Доналд Тръмп

23.09.2025 | 10:24 ч. Обновена: 23.09.2025 | 10:24 ч. 7
Обезглавиха чучело, наподобяващо Илон Мъск, на рок фестивал в Чикаго ВИДЕО

Чучело, наподобяващо Илон Мъск, беше обезглавено на сцената по време на рок музикален фестивал в Чикаго този уикенд.

Манекенът, облечен в емблематичната за Мъск тениска и яке с надпис „Департамент за ефективност на правителството“, беше обезглавен по време на изпълнение на хеви метъл групата Gwar на Riot Fest в събота.

По време на друго изпълнение, манекен на президента Доналд Тръмп беше подложен на подобно отношение, като и двата манекена бяха настроени да пръскат фалшива кръв върху публиката.

Свързани статии

Това не е първият път, когато рок групата изпълнява подобен номер, като фенове споделят кадри на обезглавяването на манекен на тогавашния президент Джо Байдън на предишно шоу.

Изпълнението се проведе през същия уикенд, когато над 100 000 души се събраха в Аризона на възпоменание за Чарли Кърк, чието убийство накара много коментатори и политици да призоват за намаляване на насилствената политическа реторика.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Илон Мъск чучело рок фестивал Чикаго
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem