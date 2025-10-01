Квантовата революция ще засегне всички сфери - от здравеопазване до космос

Основното направление в квантовите изчисления остават опитите да се намалят грешките, като последните изследвания показват, че няма смисъл да имате квантов компютър с хиляди кубита, ако не може да ползвате повечето от тях. И докато проблеми като охлаждане и налични ресурси са големи предизвикателства, най-голямата спънка в сектора са хората, които да могат да развиват и работят с квантови компютри. Това коментира софтуерният инженер Цветелин Костадинов в предаването "В развитие" с водещ Георги Месробович.

"Проблемът е човешкият потенциал, защото хората, работещи по тези компютри, са може би 1-2% от учените, така че много е трудно да се намерят хора, които умеят да го правят, още по-трудно е да се намерят хора, които умеят да го правят добре."

Бизнес случаите на квантови компютри изглеждат концентрирани в САЩ, но от гледна точка на научни разработки секторът е много по-разширен като има водещи лаборатории в Европа и Азия, коментира Костадинов.

"Това, което квантовите компютри ще направят, определено няма да е нещо изцяло ново, но ще ускорят до огромна степен това, което вече можем да правим. Към това искам да прикача и включително усилване на мощността на изкуствения интелект, на системи за оптимизация."

Квантовите компютри потенциално ще засегнат всички сфери - от здравеопазване и лекарства, до финанси и космическа индустрия. Не мисля, че ще има сектор, който ще остане незасегнат, каза Костадинов, но добави, че това все още е в по-далечното бъдеще.

"Десет години според мен е доста оптимистично. Определено ще има революция и ще има напасване, както в момента се напасваме с изкуствения интелект... Аз виждам оформяне на центрове за квантови изчисления, подобно на днешните суперкомпютри. Смятам, че те ще бъдат интегрирани в тези центрове. И по-скоро това го виждам след около 15-20 години, защото има още стабилизация, която трябва да се случи чисто на хардуерно ниво. След това трябва да се обучат хора да умеят да използват тези компютри, да ги използват на пълния им потенциал, което е още по-важното."

Кои са големите компании, които работят в сферата на квантовите компютри; какъв бизнес модел ще се наложи след по-широкото навлизане на квантови изчисления може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria