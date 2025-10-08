Пет устройства Shelly Z-Wave бяха официално сертифицирани като "Works with Home Assistant"

Водещият производител и доставчик на умни устройства в сферата на IoT - Shelly Group обяви, че пет устройства от продуктовата линия Shelly Wave са официално сертифицирани по програмата „Works with Home Assistant“, потвърждавайки безпроблемната им съвместимост и интеграция с Home Assistant чрез протокола Z-Wave.

Продуктовата линия на Shelly за Z-Wave устройства вече има висока популярност сред потребителите на Home Assistant, една от водещите платформи за умен дом. Тези устройства предлагат широк набор от решения, които бързо и ефективно превръщат обикновени осветителни тела, щори, отопление и други в умни устройства, управлявани дистанционно чрез мобилно приложение за по-висок комфорт и енергийно ефективен начин на живот.

Базирани на най-новата Z-Wave технология, устройствата Shelly Wave постепенно преминават към мощния Z-Wave Long Range, осигуряващ обхват до 1 км и откриващ нови възможности дори за напреднали и мащабни инсталации, където сигурността и надеждността са от първостепенно значение.

С първия набор от устройства, успешно получили сертификация „Works with Home Assistant“, Shelly още веднъж подчертава своята отдаденост на изключително потребителско изживяване чрез сигурни, готови за бъдещето решения за умен дом, интегрирани с водещи платформи.

"Много от нашите потребители вече разчитат на Home Assistant за своите умни домове и ние директно виждаме колко важни са локалният контрол, поверителността и гъвкавостта за тях. С присъединяването към програмата „Works with Home Assistant” затвърждаваме ангажимента си към отворени и надеждни решения за умен дом. С пускането на нашите устройства Shelly Wave Long Range - с безжично покритие до 1 километър - разширяваме границите на това, на което е способна технологията за умен дом. В комбинация с мощната платформа Home Assistant това ще бъде водещо пазарно решение, способно да покрие сценарии, до които днес никоя друга екосистема не достига. Заедно изграждаме бъдещето на умните домове: отворени, мощни и готови за реалните изисквания" — Леон Кралж, Главен технически директор на Shelly

Първите пет устройства Shelly Wave, сертифицирани по Works with Home Assistant, са:

● Серия Mini: Shelly Wave 1PM Mini и Shelly Wave PM Mini

● Серия Retrofit: Shelly Wave 2PM и Shelly Wave i4

● Професионална серия: Shelly Wave Pro 1PM

Всички устройства са налични за покупка на сайта на компанията shelly.com.