Huawei FreeBuds 7i бележат нова стъпка напред в шумопотискането при слушалките до 200 лева

Категорията със слушалки под 200 лева може да ви се струва препълнена, а изборът на качествен продукт – сложна задача. Истината е, че на пазара наистина има голямо разнообразие от модели и производители. Тук обаче ще обърнем внимание на едно от най-новите предложения в сегмента – безжичните слушалки Huawei FreeBuds 7i, които успях да тествам веднага след премиерата им в Париж този месец.

FreeBuds 7i са тапи, т.е. влизат в ухото. Huawei се е погрижила дизайнът им да е такъв, че да пасват добре в ухото. Ако сте тествали модели, при които едната слушалка не ви стои стабилно и се притеснявате да не я загубите, тук ситуацията не е такава. Още по-хубавото е, че при продължително носене няма да усетите болка или някакъв дискомфорт. Все пак в кутийката на FreeBuds 7i ще откриете няколко накрайника, от които да изберете най-подходящия за вашето ухо. Те са с размери XS, S, M и L.

Дизайн и сдвояване

При първата ви среща със слушалките ще се впечатлите от приятния им дизайн. Huawei дава избор между три цвята – класически черен и бял, както и едно малко по-интересно предложение в бледорозово. Тествах именно розовия вариант, който стои ненатрапчиво и е елегантен акцент във визията.

Решението за добавянето на този по-закачлив цвят е свързано с факта, че Huawei позиционира FreeBuds 7i преди всичко като подходящи за младежи, но и за всички, които искат слушалки с добро шумопотискане за градския транспорт или за работа.

Дизайнът пасва на всички тези сценарии. Кейсът е заоблен и пасва приятно в ръката. Отдолу ще намерите входа за зареждане на слушалките с USB-C. На гърба има деликатен надпис и логото на Huawei, а по традиция отстрани е позиционирано копчето за сдвояване на устройството с телефон или друга джаджа.

Тук е моментът да споменем, че Huawei Freebuds 7i могат да разгърнат всичките си функции, ако инсталирате приложението AI Life. Разбира се, можете да ги свържете с телефона като всяко Bluetooth устройство, но повечето детайлни функции ще откриете в AI Life, така че препоръчвам да го използвате.

Шумопотискане и качество на звука

Откакто навлезе в сегмента със слушалките, Huawei работи по усъвършенстването на технологията си за шумопотискане и това личи дори и при по-достъпните ѝ модели. В случая на FreeBuds 7i компанията залага на технологията Intelligent Dynamic ANC 4.0, която се грижи за адаптивното шумопотискане. Но не очаквайте това да се случва бавно. При този модел адаптивното шумопотискане се активира само за 0,5 секунди, т.е. мигновено. Това, за което се е погрижила Huawei, е устройството интелигентно да разпознава външните шумове чрез вътрешния и двата си външни микрофона.

Те събират данни за шума на всеки 2,6 микросекунди, като всичко това се предава в реално време към процесора. Какво означава за вас това? Този процесор анализира шума и реагира, така че да настрои шумопотискането спрямо околната среда. Няма да усетите това като някакъв скок или промяна в звука, защото процесът е максимално усъвършенстван и се случва плавно. За по-добрия звук се грижи и технологията True Wireless Stereo, която има инерционен измервателен модул, поддържащ неограничен пространствен звук.

FreeBuds 7i са подходящи и за офис среда, особено ако водите много разговори и постоянно сте в онлайн срещи. 11-милиметровият четиримагнитен динамичен говорител се грижи да чувате достатъчно ясно отсрещната страна, но и тя чува достатъчно добре вас, като се изолират излишните шумове наоколо. При разговорите ключова роля играе микрофонът с костна проводимост, плюс трите останали високопроизводителни акустични микрофона. Черешката на тортата е алгоритъмът за шумопотискане, който използва изкуствен интелект. Дори в градския транспорт можете да водите нормални разговори, благодарение на това.

Управление и батерия

Huawei FreeBuds 7i могат да се управляват по традиционния вече начин чрез докосване. Интересното тук е, че можете да опитате и друг начин за контрол – чрез жестове. Например при обаждане можете да отговорите чрез кимане с глава или да отхвърлите разговора, ако поклатите глава настрани. Активирането на функцията става през приложението AI Life. Вероятно ще ви е странно да я използвате, но истината е, че улеснява процеса по управление на слушалките, когато сте в движение или ръцете ви са заети, за да можете да реагирате.

Слушалките, които работят безпроблемно и с iOS, и с Android, могат да се свързват с две устройства едновременно, а прехвърлянето между тях става мигновено.

Що се касае до живота на батерията, можете да очаквате до 35 часа слушане на музика, ако сте ги заредили на 100%, но без да ползвате шумопотискане. Само 10 минути зареждане пък ще ви дадат възможност да слушате около 4 часа.

Няма нужда и да се притеснявате за устойчивостта на слушалките. Те има рейтинг IP54 за водо- и прахоустойчивост.

Заключение

Huawei FreeBuds 7i са чудесно допълнение към i серията на компанията, както по отношение на звука, който предлагат, така и в развитието на технологията за шумопотискане. Те са достъпни, удобни и могат да се ползват от потребители на всякакви възрасти, които търсят решение за слушане в градска среда.