А1 с атрактивни условия за новите Huawei Watch Ultimate 2 и Watch D2 Blue

А1 вече предлага новите Huawei Watch Ultimate 2 и Watch D2 Blue – премиум смартчасовници, които комбинират най-новите технологии с интелигентни решения за здравето и активния живот. Watch Ultimate 2 впечатлява като първия модел с подводна комуникация, базирана на сонар, докато D2 Blue осигурява целодневно измерване на кръвното налягане и цялостен здравен мониторинг. И двата модела са достъпни при атрактивни условия в брой и на лизинг с планове Unlimited от А1.

Huawei Watch Ultimate 2 поставя нови стандарти в индустрията като първият смартчасовник със сонарно-базирана комуникация под вода. С корпус от аморфен метал и голям 1,5-инчов LTPO дисплей от сапфирен кристал с пикова яркост от 3500 нита, моделът е създаден да устои на всяко предизвикателство. Подходящ за професионални водолази, той поддържа гмуркане до 150 метра. Смартчасовникът разполага с мултисензорната X-TAP технология за бързо и прецизно проследяване на здравето, автономни разговори чрез eSIM с AI шумопотискане и ново поколение Expedition Mode за приключения на голяма надморска височина.

Особено ценна за потребителите е функцията Health Glance, която с едно докосване дава подробен преглед на над десет ключови показателя – от нивата на кислород в кръвта и качеството на съня до емоционални състояния, ЕКГ и анализ на пулсова аритмия. Допълнително, Health Insights обобщава тези данни и предоставя задълбочен анализ за цялостното състояние на организма.

В периода от 8 октомври до 4 ноември 2025 г. Huawei Watch Ultimate 2 се предлага от А1 в цветовете Blue и Black с 200 лв./102,26 евро отстъпка на цена от 1599,99 лв./818,06 евро в брой с план Unlimited. Освен това получавате три месеца безплатен достъп до VIP плана Huawei Health+ и безжични слушалки Huawei FreeBuds Pro 4 Black, които може да заявите онлайн на a1.bg. Тези, които изберат Watch Ultimate 2 Blue, ще го вземат в комплект ​ със ​ синьо-бяла спортна каишка и допълнителна верижка от титаниева сплав.

Huawei Watch D2 вече е наличен и в елегантния нов цвят Blue. Смартчасовникът е насочен към потребителите, за които здравето е на първо място. С лек и тънък дизайн и 1,84-инчов AMOLED дисплей, устройството предлага амбулаторно измерване на кръвното налягане и комплексен мониторинг на благосъстоянието им – от пулс и сън до нивата на стрес, като само с едно докосване могат да бъдат отчетени до десет показателя. Благодарение на приложението Huawei Health, смартчасовникът позволява и „споделена грижа“ за семейството, като дава възможност да следите здравните показатели на близките си. Новият цвят Blue допълва визията на Huawei Watch D2 и го превръща в модерен аксесоар, съвместим както с iOS, така и с Android устройства.

До 4 ноември можете да закупите Huawei Watch D2 Blue за 799,99 лв./409,03 евро в брой с план Unlimited, като можете да се възползвате от безплатна смяна на въздушната възглавница в рамките на 12 месеца след покупката.