Междузвездни войни: Космическите спътници и комуникационните системи са застрашени

Космическите спътници и комуникационните системи са застрашени от кибервойна, предупреждава нов доклад, в който се посочва, че между януари 2023 г. и юли 2025 г. по време на конфликта в Газа са били извършени 237 кибероперации, насочени към космическия сектор.

Анализът, публикуван от Центъра за изследвания в областта на сигурността (CSS) към ETH Zürich, събира информация, включително публикации в социалните медии, новинарски статии и информация от форуми за киберпрестъпност, за кибератаки срещу израелския космически сектор и международни агенции.

Най-драстичното увеличение на космическите кибератаки е настъпило по време на конфликта между Израел и Иран през юни 2025 г., когато са регистрирани 72 операции за един месец. Това представлява почти една трета от всички инциденти, идентифицирани през периода на проучването, заяви авторът на доклада, Клеманс Поарие.

"Кибероперациите срещу космическия сектор вече са част от общата тенденция по време на въоръжени конфликти", се казва в доклада, като се сравнява моделът с подобна дейност, наблюдавана по време на най-скорошната руска инвазия в Украйна.

Всички с изключение на един от идентифицираните заплахи в космическия сектор са били пропалестински групи.

Проучването посочва, че Хамас не разполага със сателити или космически системи над ивицата Газа, а произраелските групи може да са провеждали операции в тайна.

Какви видове атаки са били извършени?

Десет атаки са били извършени през октомври след въоръженото нахлуване на Хамас на 7 октомври 2023 г. Тези атаки са били насочени срещу организации като Израелската космическа агенция (ISA) и израелската отбранителна компания Rafael.

В доклада се посочва, че ескалацията "изненада хактивистите по целия свят" и че им е отнело време да се организират и да идентифицират целите за своите атаки.

Хактивистите са атакували 77 различни космически организации или компании по време на конфликта в Газа. Rafael, израелската военна технологична компания Elbit Systems и ISA са били най-често атакуваните, но са били включени и международни организации като Националната администрация за аеронавтика и космически изследвания (NASA) на САЩ.

В доклада се посочва, че повечето от атаките са били насочени към аерокосмически и отбранителни компании поради ролята им в производството на военно оборудване, а не поради действията им в космоса.

Повече от 70 % от кибератаките в космоса са били атаки за отказ на услуга (DDoS), които засипват уебсайта с кибератаки, така че машината или мрежата да се претовари и да се срине за потребителите.

DDoS атаките не изискват много технически познания, са бързи и могат да се използват като отвличане на вниманието за по-сложни атаки, се казва в доклада.

Другите видове атаки са били изтичане на данни, проникване и нарушаване на сигурността на данните. Някои от продажбите или изтичанията на данни са били съобразени с важни събития в конфликта, се казва в проучването, но се признава, че това е трудно да се провери и може да е измислено.

"Фактът, че толкова много инциденти могат да бъдат идентифицирани чрез ръчно проучване на отворени източници, предполага, че действителният мащаб на дейността срещу космическия сектор вероятно е значително по-голям", заключава проучването.

Кибероперациите стават "постоянни" в космическия сектор

Най-големият пик на активност срещу космическия сектор се наблюдава, когато Израел и Иран се атакуват взаимно в продължение на 12 дни през юни 2025 г. с 72 кибератаки. През това време пропалестински и проирански групи едновременно атакуваха Израел.

"Двете войни се повлияха взаимно в политическо, военно и реторично отношение, а заплахите, активни в една арена, често се ангажираха с операции, свързани с другата", отбелязва докладът.

Хактивистките групи също взеха елементи от успешни атаки, които се случиха в други конфликти, и ги повториха в конфликта в Газа, добавя докладът.

При DDoS атака, проведена през 2023 г. от така наречената "Кибер армия на Палестина" срещу ISA, е бил използван код, подобен на този, използван от IT армията на Украйна, доброволческа група, воюваща в кибервойна срещу руснаците.

Въпреки че повечето инциденти са причинили ограничени физически или оперативни щети, докладът отбелязва, че моделът на дейност показва бъдещето на киберконфликтите в космоса.

Заключенията на проучването също така сочат, че кибероперациите срещу космическия сектор се превръщат в "постоянни елементи" в съвременните конфликти поради интереса на хактивистите да атакуват участници в индустрията.

Проучването предлага да се изготвят киберстратегии, фокусирани върху космоса, за да се защити космическата инфраструктура от по-нататъшни атаки.