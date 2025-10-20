IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

"Разпродажба" в Х: Започва пазар за разпределяне на неактивни потребителски имена

Функцията първоначално ще е достъпна за Premium Business абонати

20.10.2025 | 20:25 ч. 0
Reuters

Reuters

Платформата за социални медии X, собственост на милиардерът Илон Мъск, стартира пазар за преразпределение на неактивни или неизползвани имена на профили. Първоначално услугата ще бъде достъпна само за платени абонати на Premium Business и Premium+, съобщава ДПА. 

Платформата предлага два вида потребителски имена: приоритетни и редки. Приоритетни потребителски имена - често пълни имена, многословни фрази или буквено-цифрови комбинации - могат да бъдат заявени безплатно, като отговорите се очакват в рамките на три дни. Ако потребител анулира или понижи абонамента си, профилът му се връща към оригиналното име на акаунта. 

Редките потребителски имена, като “@Tom“ или “@Pizza“, които са много кратки или силно търсени, следват различен процес - могат да бъдат закупени чрез покана от X или да бъдат предоставени чрез публичен процес на кандидатстване. След като бъдат закупени, тези потребителски имена остават при потребителя, дори ако премиум абонаментът му приключи. 

Свързани статии

Илон Мъск придоби Twitter преди близо три години за около 44 милиарда долара и го преименува на X. Преди това той обяви, че потребителските имена, свързани с неактивни акаунти, евентуално ще бъдат освободени. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Илон Мъск социална мрежа потребители Х акаунти
Новини
Виж всички новини
Технологии
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem