"Разпродажба" в Х: Започва пазар за разпределяне на неактивни потребителски имена

Платформата за социални медии X, собственост на милиардерът Илон Мъск, стартира пазар за преразпределение на неактивни или неизползвани имена на профили. Първоначално услугата ще бъде достъпна само за платени абонати на Premium Business и Premium+, съобщава ДПА.

Платформата предлага два вида потребителски имена: приоритетни и редки. Приоритетни потребителски имена - често пълни имена, многословни фрази или буквено-цифрови комбинации - могат да бъдат заявени безплатно, като отговорите се очакват в рамките на три дни. Ако потребител анулира или понижи абонамента си, профилът му се връща към оригиналното име на акаунта.

Редките потребителски имена, като “@Tom“ или “@Pizza“, които са много кратки или силно търсени, следват различен процес - могат да бъдат закупени чрез покана от X или да бъдат предоставени чрез публичен процес на кандидатстване. След като бъдат закупени, тези потребителски имена остават при потребителя, дори ако премиум абонаментът му приключи.

Илон Мъск придоби Twitter преди близо три години за около 44 милиарда долара и го преименува на X. Преди това той обяви, че потребителските имена, свързани с неактивни акаунти, евентуално ще бъдат освободени. / БТА