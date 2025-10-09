Илон Мъск ударно застроява Тексас

Империята на Илон Мъск в недвижимите имоти в Тексас е далеч по-обширна, отколкото се смяташе досега.

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, който е и най-богатият човек на земята, потвърди преместването си от Калифорния в Тексас още през 2020 година. Досега обаче не беше ясно до каква степен Мъск наистина е инвестирал всичко в Тексас.

Компаниите на Мъск притежават над 500 имота, обхващащи 6000 акра в щата Лоун Стар. Неговата обширна мрежа от фабрики, тунели и площадки за изстрелване се простира от горе до долу.

"Той се впуска изцяло в Тексас“, каза пред Houston Chronicle Горан Калич, професор по стратегия в университета Макмастър в Канада, който е прекарал години в изучаване на управленския стил на Мъск.

"И причината да го прави е заради контрола. Илон Мъск има повече контрол в Тексас, отколкото където и да е другаде", споделя професорът.

Звездата на неговото поглъщане на щата Лоун Стар е Giga Texas, фабричният комплекс на Tesla с площ от 2500 акра, разположен в Остин.

Откакто Мъск отвори "гигафабриката“ в Остин през 2022 година, комплексът се е разраснал до над 10 милиона квадратни фута производствена площ – и може да се удвои, ако плановете за вълна от сгради продължат напред.

Giga Texas произвежда автомобили Tesla, включително Model Y и Cybertruck, които се транспортират през тунела на Boring Company (друга фирма на Мъск) под Тексас.

Boring Company на Мъск - ​​компания за инфраструктурни и тунелни строителни услуги, основана през 2016 година - е със седалище в Бастроп, на около 20 мили източно от Остин. Стартъп компанията е издълбала над 350 акра за тестване на гигантски сондажни машини и настанява персонала си в импровизирано село, наречено Снейлбрук.

През 2023 година жителите, живеещи в близост до строежа, заявиха, че строителните работи засягат добитъка и обвиниха екипите, че изхвърлят непречистени отпадъчни води в река Колорадо. От другата страна на пътя се намира съоръжение на SpaceX с площ от 700 хиляди квадратни фута - фабрика на Starlink - което произвежда 70 хиляди сателитни комплекта седмично, с планове да удвои размера си.

Губернаторът на Тексас Грег Абът ускори сделката по-рано тази година с безвъзмездна помощ от 17,3 милиона долара за разширяване на SpaceX от 280 милиона долара.

Мъск също така е завзел още земя по на юг, близо до Браунсвил. Главният изпълнителен директор е превърнал храсталаците в района, за да направи място за Старбейс, фактически корпоративно градче с 500 жители и хиляди работници.

Starbase е дом на Starship - най-високата ракета, строена някога - и над един милион квадратни фута земя, предназначена за производство.

Мъск настоява за по-нататъшно разширяване на стартовата площадка на Starship и добавяне на жилища, търговски обекти и магазин за хранителни стоки.

Още по-на юг, близо до Корпус Кристи в окръг Нуесес, Мъск е завзел още повече земя от щата.

Tesla донася литиева рафинерия в Робстаун, която е предназначена да доставя материал за батерии за един милион електрически превозни средства годишно.

В допълнение към всички тези имоти, Мъск е наел съоръжения в целия щат. Югозападно от Уейко, в Макгрегър, SpaceX е наела земя за тестване на ракети. Има и планове Tesla да наеме сграда с площ от 1,03 милиона квадратни фута в Брукшир, западно от Хюстън, за завод за производство на батерии.