IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

Проблеми в Cloudflare доведоха до срив на редица сайтове

18.11.2025 | 15:19 ч. Обновена: 18.11.2025 | 15:19 ч. 29
Снимка: IstockPhoto

Снимка: IstockPhoto

Редица уебсайтове, включително платформата за социални медии „Екс“ (X) и чатботът „ЧатДжиПитТи“ (ChatGPT), са потърпевши от проблеми, засягащи фирмата за интернет инфраструктура Cloudflare, информира Би Би Си. Хиляди потребители съобщиха за проблеми с „Екс“ и други услуги в сайта за наблюдение на прекъсванията в мрежата Downdetector малко след 13:30 часа българско време.

"Cloudflare е наясно и разследва проблема, който потенциално засяга множество клиенти“, обяви компанията в съобщение на панела за управление на на услугите в 13:48 часа българско време. „Допълнителни подробности ще бъдат предоставени, когато има повече налична информация.“

Компанията оповести в допълнителни актуализации, малко след 14:00 часа българско време, че продължава да разследва проблема.

Това се случва след прекъсване, засегнало Amazon Web Services миналия месец, при което над 1000 сайта и приложения спряха. Друг голям доставчик на уеб услуги, Microsoft Azure също беше засегнат малко след това.

Някои експерти предполагат, че подобни инциденти подчертават крехкостта на съвременния интернет и дълбоките смущения, които могат да бъдат причинени от проблеми в малкия брой компании, които го поддържат.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Cloudflare
Новини
Виж всички новини
Технологии
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem