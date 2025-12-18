Сега е моментът за повече изненади под елхата с празничните комплекти на Yettel

Коледа е време за подаръци, които носят смисъл, емоция и грижа, а тази година Yettel прави избора по-лесен от всякога. До 8 януари 2026 г. телекомът дава възможност за още повече изненади с празнични комплекти от Huawei. Някои от най-желаните модели смартчасовници на бранда идват в комплект с безжични слушалки, за да донесат не само коледна радост, но и много добавена стойност. Всички часовници и слушалки Huawei са съвместими с iOS и Android устройства, което ги прави универсален избор за подарък или мил жест към самите нас.

HUAWEI Watch GT 6 Pro 46mm Titanium се позиционира като най-напредналия спортен и здравен часовник на Huawei досега, изграден с титаниев корпус и сапфирено стъкло от аерокосмически клас и ярък AMOLED дисплей до 3000 нита. Той комбинира изключително точна двойнолентова GNSS навигация с обновената Sunflower Positioning System, която повишава точността с 20%, и предлага професионални инструменти за атлети – разширено колоездене с FTP анализ, виртуална мощност, 40 часа непрекъснато проследяване и богата свързаност с външни сензори. Добавени са още офлайн карти за бягане, над 17 000 голф игрища по света, свободно гмуркане до 40 м, 100+ спортни режима и гласов тренировъчен асистент на български език. В здравния пакет влизат ЕКГ, мониторинг на съня, стреса, SpO2, HRV и новата система TruSense, която анализира дори емоционалното състояние. Часовникът поддържа Bluetooth обаждания, управление на камерата, гласови бележки и самостоятелно възпроизвеждане на музика, а батерията издържа до 21 дни. Това е устройство, което комбинира премиум изработка, професионално спортно проследяване и дълбока интеграция със здравни функции в един завършен флагман.

HUAWEI Watch GT 6 41mm Milanese е елегантният и по-компактен представител на серията, създаден за хора, които искат премиум усещане без масивен спортен дизайн. Металният корпус от неръждаема стомана се комбинира с фината Milanese каишка, за да създаде изчистен, почти ювелирен вид, а 1.32-инчовият AMOLED дисплей с висока резолюция остава ярък и лесно четим във всякаква среда. Моделът предлага пълния набор от здравни и фитнес функции на серията Watch GT 6 – мониторинг на съня, пулса, SpO₂, стреса и активността, интелигентни спортни режими и удобството на Bluetooth разговори директно от китката. Батерията издържа до две седмици при лека употреба, което поставя модела сред най-издръжливите компактни смартчасовници. Той е идеален избор за хора, които търсят комбинация от стил, лекота и достатъчно функционалност за динамично ежедневие.

HUAWEI Watch D2 е обновеният смартчасовник на Huawei, който залага на здравето и цялостния мониторинг на организма. Той идва с голям 1.82″ AMOLED дисплей с висока яркост и лек алуминиев корпус – само ~40 г без каишката, което прави часовника комфортен за ежедневно носене. Watch D2 е сред малкото смартчасовници, които предлагат амбулаторно (24/7) измерване на кръвното налягане директно от китката, като в каишката е вградена специална „въздушна възглавница“. Освен това поддържа стандартни здравни функции като ЕКГ, пулс, SpO₂, мониторинг на съня и нивата на стрес, и показва до 10 здравни показателя само с едно докосване. За движение, рутинни тренировки или просто за наблюдение на здравето, Watch D2 е сериозна алтернатива на традиционните фитнес гривни и смартчасовници, особено ако се интересувате от контрол на кръвното налягане и цялостен здравен профил.

Независимо кой от трите модела часовник изберете, до 8 януари 2026 г. или до изчерпване на количествата той идва в комплект с HUAWEI FreeBuds SE 3. Безжичните слушалки предлагат IP54 устойчивост на пръски, Bluetooth 5.4 за стабилна връзка и до 42 часа живот на батерията, като зареждане от само 10 минути осигурява до 3 часа възпроизвеждане на музика.

В края на годината често си обещаваме да бъдем по-активни и по-близо до хората, които обичаме, а правилният подарък понякога е първата стъпка към това. Тази празнична селекция от Yettel и Huawei превръща технологиите в малки жестове на грижа – онези, които напомнят всеки ден, че е важно да се движим, да следим здравето си и да намираме време за себе си. Под елхата те изглеждат като модерни подаръци, но в ежедневието се превръщат в истински партньор за по-добро здраве, настроение и повече енергия през новата година.