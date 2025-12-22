Илон Мъск се срещна с престолонаследника на Дубай

Президентът Негово Височество Шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум се срещна с американския предприемач Илон Мъск, главен изпълнителен директор на X, SpaceX, Tesla и Starlink, за да обсъдят напредъка в технологиите и изкуствения интелект. Лидерите проучиха как тези иновации могат да подобрят качеството на живот и да насърчат глобалния прогрес.

Срещата подчерта значението на международните партньорства, сътрудничеството и обмена на знания за ускоряване на приемането на авангардни решения. Подобни усилия са от решаващо значение, за да се даде възможност на нациите и специализираните институции да стимулират дигиталната трансформация, да се справят с бъдещите предизвикателства и да използват технологиите ефективно за устойчиво развитие и споделен просперитет.

Дискусиите се фокусираха върху използването на нововъзникващи технологии за стимулиране на всеобхватното развитие и справяне с глобалните предизвикателства. И двамата лидери обсъдиха решения, които насърчават всеобщия прогрес, просперитета и устойчивия растеж.

Шейх Хамдан подчерта утвърждаването на ОАЕ и Дубай като глобални центрове за технологии и иновации, като наблегна на ролята на далновидни законодателни и регулаторни рамки, които насърчават ранното приемане на нови технологии.

Той също така подчерта значението на привличането на специализирани таланти и насърчаването на партньорства с водещи международни технологични компании. Тези усилия, отбеляза шейх Хамдан, са спечелили на ОАЕ глобално признание като дестинация, където иновациите процъфтяват.

Технологии, изкуствен интелект и дигитална инфраструктура

На срещата беше обсъдена напредналата дигитална инфраструктура на ОАЕ, която е в основата на динамичната дигитална икономика на страната. Дискусиите разгледаха стратегиите на Дубай и ОАЕ за развитие на изкуствения интелект, бъдещите технологии и интегрираните решения, насочени към подобряване на качеството на живот и повишаване на икономическата конкурентоспособност.

Шейх Хамдан потвърди, че устойчивите инвестиции в човешки капитал, стабилното законодателство и глобалните партньорства продължават да вдъхновяват иновациите и да подкрепят растежа на процъфтяваща технологична общност в ОАЕ.

Илон Мъск похвали визията на ОАЕ и постиженията им в областта на технологиите, изкуствения интелект и космическите изследвания. Той отправи най-добри пожелания към ОАЕ, тяхното ръководство и народа им за постоянен напредък и просперитет.

На срещата присъстваха Омар бин Султан Ал Олама, държавен министър по въпросите на изкуствения интелект, цифровата икономика и приложенията за дистанционна работа, и заместник-управляващ директор на Фондация "Дубай Бъдеще“, както и Хелал Саид Алмари, генерален директор на Министерството на икономиката и туризма на Дубай.

I very much enjoyed a multifaceted discussion with Elon Musk on space, technology and humanity. Excited to see what the future holds.@elonmusk pic.twitter.com/OzIUbIs7yT — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 21, 2025