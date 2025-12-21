Безопасност ли? Три пътнически самолета в паника, едва избегнаха ракетата на Мъск

Тестов полет на SpaceX, който беше унищожен по-малко от десет минути след изстрелването си през януари, изложи на сериозна опасност множество пътнически самолети по време на полет над Карибите.

Седмият тестов полет на Starship без екипаж беше последният опит на главния изпълнителен директор Илон Мъск да превърне живота на Марс в реалност и се проведе дни преди да даде старт на Департамента за ефективност на правителството (DOGE) в Белия дом на президента Доналд Тръмп.

Документите на Федералната авиационна администрация сега показват съпътстващата опасност, която експлозията е поставила пред три полета онази вечер, включително пътуване на JetBlue до Сан Хуан, чийто екипаж е бил уведомен, че по-нататъшното им пътуване може да бъде извършено само "на собствен риск“.

Тези рискове включваха евентуално разпръскване на отломки от небето над Карибите в продължение на почти час.

Диспечер на полетите трябваше да се намеси, след като два самолета прелетяха твърде близо един до друг след експлозията.

Трите самолета превозваха общо 450 души и за щастие успяха да кацнат безопасно, след като обявиха аварийно положение с горивото и преминаха през временна зона, забранена за полети, съобщи WSJ.

Когато диспечер на полетите каза на един от пилотите на самолетите, че ще трябва да обявят извънредно положение, за да кацнат в Сан Хуан, отговорът беше: "В такъв случай обявяваме извънредно положение: Мейдей. Мейдей. Мейдей". Мейден е международно признат сигнал за бедствие, използван в радиокомуникациите от пилоти и моряци.

След експлозията на ракетата Мъск публикува в X следното съобщение: "Успехът е несигурен, но забавлението е гарантирано“.

Освен това, FAA твърди, че SpaceX не се е обадила незабавно на официална гореща линия, необходима за евентуални неизправности, за да информира авиодиспечерите. В Маями диспечерите са чули за отломките от експлозията само от пилотите, които е трябвало да се ориентират през тях.

FAA започна да проучва как да се справи по-добре с потенциални отломки от експлозии през февруари и стана по-решителна, след като тестов апарат на SpaceX експлодира отново през март.

Прегледът обаче беше прекратен през март, като FAA заяви, че това е така, защото техните препоръки вече са били изпълнени и е необходимо да се излязат извън САЩ, за да се консултират с други експерти.

"FAA няма да се поколебае да действа, ако са необходими допълнителни мерки за безопасност“, се казва в изявление.

Те ще трябва да бъдат активни, тъй като агенцията заяви, че иска да извършва от 200 до 400 изстрелвания на ракети годишно в бъдеще, много от които биха могли да бъдат извършени от SpaceX Starship на Мъск, ракета с височина 400 фута, описана като най-мощната, разработвана някога.

SpaceX отказа коментар, докато говорител на JetBlue заяви, че авиокомпанията е сигурна, че полетите са избегнали зони, където са били видени отломки.

Корабът от ново поколение излетя от Тексас през януари и летя успешно около осем минути, като екипите успяха да уловят втория си спиращ дъха ускорител, преди да загубят контакт.

Длъжностни лица потвърдиха, че космическият кораб е бил унищожен.

"Starship претърпя бързо непланирано разглобяване по време на издигането си. Екипите ще продължат да преглеждат данните от днешния полетен тест, за да разберат по-добре първопричината“, публикува SpaceX в X.

С подобен тест, успехът идва от това, което научаваме, а днешният полет ще ни помогне да подобрим надеждността на Starship.

Отломки, с неясна връзка с космическия кораб, бяха заснети на камера, докато летяха над Карибите само минути след полетния тест.

"Всяко изстрелване на Starship е още една стъпка по-близо до Марс“, каза Мъск преди излитането, надявайки се неговите кораби да бъдат първите, които ще изстрелят човечеството към живот на Марс.

SpaceX публикува в X, че тестовият полет е включвал "значителни подобрения“.

Новият Starship беше изваден по-висок - сега е на 403 фута - и с около 300 тона гориво повече от последния тестов кораб, с добавени подобрения за "надеждност и производителност“.

SpaceX обяви, че ще има "хардуерни подобрения на кулата за изстрелване и улавяне, за да се увеличи надеждността на улавянето на ускорителите“, включително подобрения в защитата на сензорите на клечките за хранене, повредени по време на последното изстрелване.

Както и преработена система за задвижване на горния етап, която може да носи 25 процента повече гориво, заедно с по-тънки, преместени предни клапи, за да се намали излагането на топлина по време на повторно влизане в атмосферата.

Компанията добави и десет фиктивни спътника, със същия размер като интернет спътниците Starlink на SpaceX, за изстрелване в космоса. Те трябваше да следват същата траектория на полета като космическия кораб, като в крайна сметка ще бъдат унищожени при влизане.

В публикацията се добавя, че полетът "цели да се опита да извърши първия тест за разполагане на полезен товар на Starship, да проведе множество експерименти за повторно влизане, насочени към улавяне и повторно използване на кораби, и да изстреля и върне ускорителя Super Heavy“.

"Днешният полетен тест ще изстреля кораб от ново поколение със значителни подобрения, да направи опит за първия тест за разполагане на полезен товар на Starship, да проведе множество експерименти за повторно влизане, насочени към улавяне и повторно използване на кораби, и да изстреля и върне ускорителя Super Heavy.“

Последното успешно изстрелване на SpaceX се случи през октомври по време на петия му полетен тест. Шестият, на който присъства новоизбраният президент Тръмп през ноември, направи контролирано кацане в Мексиканския залив.