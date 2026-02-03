Сгъваемият смартфон HUAWEI Mate X7 вече е наличен в България

От днес, 3 февруари, сгъваемият смартфон HUAWEI Mate X7 вече е наличен на българския пазар, като до 1 март включително се предлага в комплект със смартчасовник HUAWEI Watch Fit 4 Pro в черен или друг цвят според наличностите и търговеца, на препоръчителна цена от 2099 евро или със съответните абонаментни планове в мобилните оператори. Офертата включва и услугата HUAWEI Care+ за период от 12 месеца след покупка. Смартфонът може да бъде закупен от Technopolis, Vivacom, Yettel, а скоро се очаква и в A1. Периодът на кампанията може да варира при различните търговци.

Глобалната премиера на HUAWEI Mate X7 се състоя през декември 2025 г. в Дубай, където Huawei демонстрира най-новото си поколение сгъваеми технологии. Следвайки философията на компанията за разширяване на границите на възможното, смартфонът съчетава тънък и изключително издръжлив дизайн, висока производителност и мобилна фотография от флагмански клас.

През последните седем години Huawei неотклонно е начело на иновациите и задава нови стандарти при сгъваемите технологии, както по отношение на дизайна, така и на функционалността. Моделът отново предлага революционни постижения в сгъваемата структура, фотографията, надеждността и производителността, като предлага несравнимо потребителско изживяване на елегантност, мощност и функционалност в едно устройство.

Ненадминати възможности във фотографията: Улавяне на реалността, предефиниране на визията

HUAWEI Mate X7 предефинира мобилната фотография с професионална система от камери, която съперничи на стандартните флагмански телефони. Иновативната камера True-to-Colour постига 43% по-добро възпроизвеждане на цветовете и 96% по-висок прием на светлина —впечатляващи резултати, които интелигентно елиминират нежелани цветови отклонения при предизвикателни условия на осветление. От градски пейзажи със слаба светлина до оживени нощни пазари със сложно осветление, тази камера гарантира улавянето на всеки момент със зашеметяваща жизненост и богата атмосфера.

Специално разработената Ultra Lighting HDR камера включва иновативен оптичен дизайн с четири елемента и 0,4-милиметрова стъклена леща за допълнително подобрение в яснотата на изображението. Същевременно получаваме значително по-детайлни и ясно фокусирани кадри с оптимална експозиция – от ярка дневна светлина до предизвикателни сцени на закрито. Тази архитектура прави всичко това възможно на фона на забележително тънкия профил на HUAWEI Mate X7.

В допълнение, 50-мегапикселовата Telephoto Macro камера на HUAWEI Mate X7 разполага с компактна перископна система с 3,5x оптично увеличение, която позволява заснемане както на широки сцени, така и на фини детайли от близо с висока резолюция и отлична яснота.

Освен изключителните възможности за заснемане на статични изображения, новата технология Ultra HDR Video на HUAWEI Mate X7 разполага с динамичен диапазон от 17.5 EV за 4K видео с висока резолюция. Потребителите могат да постигнат професионално видеозаснемане с по-богати цветове и безупречни детайли, независимо дали при ярка слънчева светлина или в условия на слаба осветеност.

Непоколебима надеждност: Проектиран за издръжливост

Революционната, ултранадеждна сгъваема архитектура на HUAWEI Mate X7 е създадена за непоколебима издръжливост. Външният екран е изработен от ултраиздръжлив Kunlun Crystal Armor Glass, проектиран да предпазва дисплея от натоварванията на ежедневната употреба и ефективно да осигурява защита от надрасквания, удари и случайни изпускания.

Усъвършенстваната прецизна панта, изработена от ултраздрава стомана, се отличава с иновативен дизайн на рамото във формата на пет дъги. В допълнение към тези характеристики, вътрешността на HUAWEI Mate X7 е подсилена от 3-слойна композитна ултраиздръжлива структура, която предпазва вътрешния екран от удари, напукване и стареене.

Средната рамка е изработена от алуминий от авиационен клас, а ултраздравият заден капак е произведен от композитни брокатени влакна, които осигуряват цялостна издръжливост без компромис с елегантността. И не на последно място, HUAWEI Mate X7 е с рейтинги IP58 и IP59 за устойчивост на прах и вода.

Изумителна производителност: Разгръщане на неограничени възможности

HUAWEI Mate X7 се захранва от мощна батерия със силициево-въглероден анод и капацитет от 5300 mAh. Тя поддържа 66 W кабелно и 50 W безжично зареждане със зарядното устройство SuperCharge, позволяващо бързо зареждане за продуктивност без прекъсвания през натоварените дни.

За да поддържа върхова производителност при голямо натоварване, HUAWEI Mate X7 е оборудван със система за разсейване на топлината с изпарителна камера и графен SuperCool Ultra-Large VC & Graphene с площ от 3550 мм². Независимо дали потребителите играят или работят, телефонът не загрява и остава бърз.

Модерната естетика, където иновациите и артистичността са в пълна хармония

HUAWEI Mate X7 е с изискана и изчистена естетика, включваща емблематичния модул на камерата Time-Space Gate с многоизмерни извити повърхности и триизмерно кристално шлифоване.

В допълнение към тази артистичност, HUAWEI Mate X7 се предлага в два първокласни цвята Nebula Red и Black. И двата варианта са облицовани с еко кожа, за да могат потребителите да изразят своя отличителен стил с несравнима елегантност.

Наличност и цени

HUAWEI Mate X7 вече е наличен на българския пазар, като до 01.03. 2026 г. включително ще се предлага в комплект със смарт часовник HUAWEI Watch Fit 4 Pro в черен или друг цвят според наличностите, на препоръчителна цена от 2099 евро или със съответните абонаментни планове в мобилните оператори. В стандартния комплект на HUAWEI Mate X7 са включени защитен кейс и кабел за зареждане. Офертата включва и услугата HUAWEI Care+ за период от 12 месеца след покупка. Смартфонът се предлага вече в мрежата на Technopolis, Vivacom и Yettel, и се очаква скоро и в A1. Периодът на кампанията може да варира при различните търговци.

За да научите повече за HUAWEI Mate X7, моля посетете: https://consumer.huawei.com/bg/phones/mate-x7/.