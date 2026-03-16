16.03.2026 | 12:52 ч. Обновена: 16.03.2026 | 12:57 ч.
Стартират предварителните поръчки на Nothing Phone (4a) Pro в A1

A1 даде старт на предварителните поръчки на новия Nothing Phone (4a) Pro – смартфон, който комбинира отличителен дизайн, мощен хардуер и интелигентни AI функции. До 26 март клиентите на телекома могат да се възползват от 50 евро/97,79 лв. отстъпка от цената в брой или на лизинг с планове Unlimited, както и без договор.

Сред най-впечатляващите характеристики на модела е първият в света 140x Ultra Zoom, който позволява улавянето на далечни обекти с изключителна детайлност. Тройната система от камери със Sony сензори включва 50 MP основна камера с оптична стабилизация и 50 MP телефото обектив с 3.5x оптично увеличение, създадени за качествени снимки – от пейзажи до далечни сцени.

Nothing Phone (4a) Pro разполага с 6,83-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване до 144 Hz, който осигурява плавно скролване, по-добро гейминг изживяване и изключително ясна картина. Смартфонът се задвижва от Snapdragon 7 Gen 4 процесор – за висока производителност и ефективна работа с множество приложения и AI функции.

Операционната система Nothing OS интегрира ново поколение Essential AI инструменти, които подпомагат организацията на ежедневието, управлението на информацията и по-интуитивното използване на устройството. Смартфонът идва и с характерния за Nothing Glyph интерфейс, който визуализира известия и функции чрез светлинни елементи на гърба. В допълнение, батерията с капацитет 5400 mAh и 50 W бързо зареждане гарантира цял ден употреба.

До 26 март клиентите на А1 могат да поръчат предварително новия Nothing Phone (4a) Pro 256 GB с 50 евро/97,79 лв. отстъпка за 279,98 евро/547,59 лв. в брой или 13,98 евро/27,34 лева на лизинг за 24 месеца с план Unlimited Ultra.  

