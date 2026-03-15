Как изглежда европейската версия на "Железния купол"?

Изправена пред масовото използване на дронове и ракети в конфликта в Украйна, както и в Близкия изток, френската група Thales обяви в сряда пускането на пазара на SkyDefender - система за противовъздушна отбрана, която обединява вече съществуващи елементи. SkyDefender, проектирана по подобие на желаните от Доналд Тръмп израелски системи "Железен купол" и "Златен купол", е способна да открива балистични ракети на разстояние от 5000 км.

Тази система за ранно предупреждение комбинира наземни радари, инфрачервени сензори на спътници в геостационарна орбита и средства за неутрализиране на заплахи (ракети, снаряди и други боеприпаси), съобщава AFP.

Елементите й са "изпитани в бой", "лесни за интеграция" и "налични днес", подчерта по време на пресконференция Ерве Даман, заместник-генерален мениджър, отговорен за наземните и въздушните системи в Thales.

"Ако нямате контрол над небето, губите войната и я губите много бързо", предупреди генерал Жером Беланже, началник на щаба на френските Въздушно-космически сили, по време на среща с Асоциацията на журналистите, пишещи за отбраната.

SkyDefender е организирана от система за командване и контрол, която Thales предлага "агностично", което означава съвместима със съществуващите системи за противовъздушна отбрана, обясни Ерве Даман. Потенциалните клиенти биха могли да закупят липсващите елементи на "купола" според своите нужди.

Системата позволява защита срещу всички видове въздушни заплахи, от няколко километра (противодронови самолети) до 5000 км (срещу балистични ракети). Защитата с малък обсег срещу дронове се основава на ракети LMM, които вече се използват в Украйна, както и на зенитни оръдия.

SkyDefender в момента не включва дронове-прехващачи, които биха могли да бъдат интегрирани по-късно и "биха могли да бъдат постепенно актуализирани с развитието на заплахите", каза Евре Даман.

"Направихме крачка напред, особено по отношение на откриването и идентификацията, но все още срещаме някои трудности при неутрализирането на дронове", посочи генерал Беланже. "Работим върху заглушаване, върху оръжия с насочена енергия, бихме искали да имаме средства за кинетична неутрализация, които унищожават целта чрез удар", продължи той, оценявайки като "изключително обещаващо" решението, предложено например от стартъпа Alta Ares.

Тази компания, инсталирана в Украйна от началото на войната, оборудва украинските дронове със софтуер, който увеличава процента на прихващане от 30 на 65% и поразява цели с точност от 85%, както в случая с американската ракета Patriot. Техният подход е да разработят автономен и много бърз прехващач, способен да противодейства на рояци дронове, на по-ниска цена от класическата ракета, отбелязва AFP.

Защитата със среден обсег, предлагана от SkyDefender, се осигурява от наземната ракетна система SAMP-T NG, наскоро придобита от Дания, и радара Ground Fire, способен да открива цели до 150 км и да осигурява 360° покритие в периметъра на военните действия.

За отбрана на далечни разстояния, геостационарен спътник открива изстрелването на балистична ракета или изтребител на разстояние до 5000 км, използвайки инфрачервени сензори. Той предава информацията на наземни ултрависокочестотни UHF и Smart-L MM радари.

"В рамките на секунди" контролно-командният център ще определи "най-добрия начин" за неутрализиране на заплахата, обяснява Ерве Даман.

"Противовъздушната отбрана е пренебрегната в Европа, има подновяване на интереса", отбелязва цитираният служител. "Дори бихме могли да предложим SkyDefender или някои компоненти на системата за проекта "Златен купол" на САЩ", противоракетен щит, който все още не е разположен, каза уверено той.