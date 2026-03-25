Новини Днес | 6

Мелания организира важна среща за децата и дигиталната ера

На събитието реч ще произнесе и първата дама Брижит Макрон

25.03.2026 | 03:00 ч. 1
Reuters

Първата дама на Франция Брижит Макрон ще участва в среща, организирана от първата дама на САЩ Мелания Тръмп, посветена на децата в дигиталната ера. Срещата ще се състои в Белия дом, съобщава Франс прес, като се позова на съобщение на Елисейския дворец.

По време на събитието се очаква първата дама на Франция да произнесе реч.

Събитието е част от инициативата "Да изградим заедно бъдещето”, подета от първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Инициативата  обединява съпруги на държавни и правителствени ръководители, ангажирани в подкрепата и подобряването на благосъстоянието на децата в дигиталната ера, посочва източник от френското президентство.

Участието на Брижит Макрон се вписва в рамките на френското президентство на Г-7 през 2026 г., което превърна въпроса за защитата на децата в един от своите приоритети, се казва в съобщението на Елисейският дворец.

Френският президент Еманюел Макрон превърна и темата за забраната на социалните мрежи за деца до 15 години във Франция в една от основните битки в края на втория си президентски мандат.  Законопроект в тази насока е напът да бъде приет от парламента след лятото. А няколко страни вече дадоха заявка да последват този пример.

Макрон също така организира и дебати относно опасностите от някои видеоигри, от чатботове и от ИИ агентите за психическото здраве на най-младите, които биха могли да доведат до забрана или до регулации. / БТА

