Мелания ще поеме председателства Съвета за сигурност на ООН

Мелания Тръмп ще влезе в историята като първата първа дама, председателстваща Съвета за сигурност на ООН, с реч, фокусирана върху мира чрез образование, съобщи Fox News Digital.

Съединените щати поемат председателството на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.

Речта на първата дама ще отбележи първия път, когато първа дама, от която и да е държава – и първия път, когато действаща първа дама на САЩ – ще председателства Съвета за сигурност, докато членовете му разглеждат образованието, технологиите, мира и сигурността.

Очаква се първата дама да подчертае значението на образованието и знанието за създаването на траен и вечен мир, каза източник, близък до първата дама.

"Първата дама преоткрива ролята си и това е просто още едно новаторско постижение за нея“, каза източник пред Fox News Digital. "Това е първият път в историята, когато първа дама ще се обърне към Съвета за сигурност, придържайки се към мисията си да овластява следващото поколение чрез образование и технологии".

Посланикът на САЩ в ООН Майкъл Уолц заяви, че е "подходящо първата дама, страстен и неуморен защитник на децата, да председателства първия ден от председателството на Америка на Съвета за сигурност“.

"Нейното послание да помага на безпомощните чрез образование и технологии се вписва точно в нашата мисия в ООН да постигнем смислен и траен мир“, каза Уолц и добави: "Като зелена барета, а сега и дипломат, видях от първа ръка, че мирът преобладава там, където децата се обучават, а не се тероризират.“

Председателството на Съвета за сигурност на ООН се ротира между членовете му на месечна база.

Съветът за сигурност на ООН се състои от 15 държави членки, с пет постоянни членове: Съединените щати, Китай, Франция, Руската федерация и Обединеното кралство, и 10 непостоянни членове, избрани за двугодишен мандат, включително Бахрейн, Колумбия, Демократична република Конго, Дания, Гърция, Латвия, Либерия, Пакистан, Панама и Сомалия.

Речта идва в момент, когато първата дама продължава усилията си като защитник на онлайн защитата на децата и младежите чрез инициативата си "Бъди най-добрият“, стартирана по време на първата администрация на Тръмп.

През 2025 г. първата дама получи подкрепа на Капитолийския хълм за приемането на Закона за премахване на съдържанието, който беше подписан от президента през май 2025 г. Законът наказва злоупотребата с интернет, включваща неконсенсуални, експлицитни изображения.

Мелания Тръмп също така стартира национално президентско предизвикателство за изкуствен интелект, което покани всеки студент и преподавател в цялата страна да „разгърне въображението си и да покаже духа на американските иновации“, като посети AI.gov, за да се регистрира.