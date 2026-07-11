AI чатботовете спестяват хиляди часове работа, но можем ли да им се доверим?

AI чатботовете все по-често навлизат в ежедневието ни, а туризмът е в Топ 5 на индустриите, които ползват тази технология. Тя се използва за оптимизиране на комуникацията с клиентите и за повече директни резервации.

"Чатботовете работят 24/7 и на множество езици. В голяма част в България, до 40-50% от комуникацията се случва нощно време плюс празници и почивни дни - 75% от неработното време на бизнеса в страната", каза пред Bulgaria ON AIR Елица Стоилова, управител на безкодова платформа за създаване, управление и трениране на AI чатботове.

Това помага с автоматизиране на 8-12 минути от комуникацията на човек от екипа с клиент. Това прави в малките хотели 1400 човекочаса годишно, а в по-големите хотели се стига до 7000 човекочаса, стана ясно от думите на експерта в сферата.

Стоилова подчерта, че AI видимостта набира голяма скорост през последните 18 месеца.

"Потребителите се доверяват на избора на AI, който сравнява различни оферти и им предоставя списък с възможности. Ако AI не може да достигне сайта ти и да те оцени, което се случва с верификация през трети платформи, тогава си невидим. Тази година се увеличава търсенето, което се отразява на директния трафик на сайтовете. Органичният трафик на сайтовете също пада", каза още тя.

Гостът отбеляза, че трябва да знаем за халюцинирането на AI моделите, които могат убедително да ни подведат.

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