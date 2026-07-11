Apple съди OpenAI за кражба на търговски тайни

Apple заведе дело срещу OpenAI, обвинявайки компанията за изкуствен интелект, че е организирала кампания за кражба на търговски тайни на производителя на iPhone, докато разработва собствено потребителско устройство.

Искът е внесен във федерален съд в Калифорния и твърди, че OpenAI е привличала служители на Apple и е използвала поверителна информация, за да ускори разработването на собствен хардуерен продукт.

В 41-страничната си жалба Apple заявява, че OpenAI е получавала чувствителни данни от различни нива на компанията – от технически специалисти до високопоставени ръководители, включително главния директор по хардуера.

Делото може да усложни плановете на OpenAI за очаквано първично публично предлагане. Компанията, оценявана на около 852 милиарда долара, вече е привлякла над 180 милиарда долара инвестиции, а навлизането в потребителския хардуер се разглежда като ключова възможност за бъдещ растеж.

Искът е насочен срещу OpenAI, хардуерното ѝ подразделение io Products, основано съвместно с бившия ръководител на дизайна на Apple Джони Айв, както и срещу двама бивши служители на Apple. Сред посочените е Тан Ю Тън, настоящ главен директор по хардуера на OpenAI, който е работил 24 години в Apple и е бил вицепрезидент по продуктов дизайн за iPhone и Apple Watch. Той е съосновател на io Products, която OpenAI придоби през 2025 г. за около 6,5 милиарда долара.

Apple твърди, че Тън е използвал поверителна информация и кодови имена на необявени проекти по време на интервюта за работа в OpenAI, както и че е насърчавал кандидати да предоставят информация и физически компоненти от продукти на Apple.

Компанията настоява за обезщетение и съдебна забрана OpenAI да използва нейни поверителни данни. От Apple заявиха, че са предприели съдебни действия, след като OpenAI не е отговорила на поставени по-рано опасения.

Apple определя установеното досега като „само върха на айсберга“ и твърди, че бизнесът с хардуер на OpenAI се основава на незаконно използване на откраднати търговски тайни.

OpenAI отхвърля обвиненията, като заявява, че ще защитава работата и иновациите на своите екипи./БГНЕС