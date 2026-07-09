Сърбите се радвали, че Дара спечелила "Евровизия", а не "представител на ЛГБТ популацията"

Съседна Сърбия се радвала много на победата на Дара в Евровизия, защото тази година не спечелили "представители на ЛГБТ популацията". Това стана ясно от думите на сръбският вътрешен министър Ивица Дачич, който даде съвместен брифинг пред медиите с българския си колега Иван Демерджиев след договорката за отварянето на нов граничен пункт между двете страни.

Двамата вътрешни министри подписаха меморандум за откриване на нов граничен пункт "Калотина 2 - Градина 2".

"Това е първата ни среща, но ще имаме и друга в Белград, за да говорим за сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и с нелегалната миграция. Успяхме да спрем вълната от мигранти", каза Дачич. П

По неговите думи за първите шест месеца на тази година са намалени с 55,9 процента опитите за нелегално преминаване на границата.

"Това се дължи на доброто сътрудничество на всички линии и сектори", заяви той.

Той призова двете страни да научат нещо от историята - да не се ръководят от чужди интереси, а от собствените си

На въпрос на журналисти за обвинения от Европейския парламент към Сърбия за действия и подкопаване на суверенитета на съседни на тях държави от Западните Балкани Дачич отговори с риторичен въпрос "дали Сърбия някога е признавала държава, която не е член на ООН, Сърбия направила ли е нещо против териториалната цялост на някоя държава".

"Как не го е срам да говори за това някой, който е нарушил териториалната цялост на Сърбия, признавайки Косово. Лесно е да се обвинява без основание. Сърбия вече е имала своя държава векове наред, както и България", заяви Дачич. "Очевидно не оспорваме суверенитета на никоя държава, не знам за коя държава става въпрос. Над 30 процента от населението на Черна Гора са сърби и ние нямаме право да се грижим за тях? Или за Република Сърбска, която е част от Дейтънското споразумение? Въз основа на какво някой има право да признае Косово за независима държава при положение, че Югославия беше създадена от шест републики".

Той допълни, че ако целта на ЕС е да наруши териториториалната цялост на Сърбия, първо трябва да приемат резолюция, с която осъждат признаването на Косово. „Косово не е член на ООН. Представете си Сърбия да беше влязла в ЕС преди Хърватия", каза още той.

Дара и Сърбия

Миналата седмица Дара за първи път донесе своите вибрации от "Евровизия" в Сърбия на мащабния фестивал SKYMUSIC Belgrade Music Week в парка Ушче. Тя изуми регионалната публика, като изпълни Bangaranga заедно с кавър на живо на легендарния хит на Цеца "Кукувица".

След изпълнението на песента, Дара не скри колко много се възхищава на сръбската звезда.

"Бих искала да бъда Цеца поне за един ден", каза тя с усмивка, което накара публиката да избухне.

Всъщност, още на червения килим на "Евровизия", Дара заяви, че според нея най-известната песен в България е именно "Кукувица".

Разширявайки обхвата си на Балканите, още в дните на конкурса Дара се обедини със сръбската музикална легенда Желко Йоксимович, за да запише специална кавър версия на класическата му балада за Евровизия "Lane Moje".

Сръбската тенис звезда Новак Джокович също показа подкрепата си за Дара, като първо танцува на "Бангаранга" във видео с дъщеря си, а после се появи втори клип, на който са тримата с Дара.