Кои страни са предпочитани за следване на висше от кандидат-студентите?

Българските кандидат-студенти, които избират да продължат образованието си в чужбина, предпочитат университетите в Европа. Нидерландия, Испания, Италия, Германия и Австрия са сред най-желаните държави.

"През последните две години най-търсените дестинации са Нидерландия, Испания, Италия, Германия, Австрия и Белгия. Забелязваме и подновен интерес към скандинавските държави. Преди години Дания беше особено популярна сред българските студенти, а сега интересът се измества към Швеция и Финландия", сподели мениджърът "Университетски отдел" и специалист по висше образование в чужбина Николай Христов пред Bulgaria ON AIR.

За много млади хора обаче е важно не само качеството на образованието, но и начинът на живот, който предлага дадена държава.

"Най-вече модерното и практическо обучение, както и възможностите за професионална реализация ги привличат. Университетите постоянно актуализират учебните си програми. Дори в специалности като бизнес и дизайн вече широко се изучават нови технологии и изкуствен интелект. Освен това студентите изграждат международни контакти, учат в мултикултурна среда и имат възможност да стажуват в големи международни компании", допълни Христов.

В много западноевропейски държави разходите за обучение и живот не се различават драстично от тези в България. На някои места дори таксите са по-ниски.

Николай Христов бе категоричен, че е много важно да започнат подготовката отрано.

"Кариерното ориентиране трябва да започне още в гимназията, защото изборът на профил често е свързан с изискванията на университетите. Добре е учениците да участват в извънкласни дейности, езикови курсове и доброволчески инициативи. Важно е също така учениците да положат международно признат езиков сертификат, обикновено между 11 и 12 клас, както и да се запознаят с крайните срокове за кандидатстване", коментира гостът.

Английският език продължава да бъде водещ. След него се нареждат програмите на немски език в Германия и Австрия, а испанският също става все по-популярен.

Родителите пък се вълнуват от финансовата страна, както и къде ще живее детето им.

Според Христов голяма част от студентите се връщат в България, след като завършат.

"Те искат да приложат придобитите знания и международен опит тук – в международни компании или в собствен бизнес. Радващо е, че има все повече млади и амбициозни хора, които избират да се реализират в България", изтъкна специалистът по висше образование в чужбина.