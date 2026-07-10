HONOR Magic V6: новият сгъваем смартфон за лято в движение

Има дни, в които телефонът просто стои в джоба. Има такива, в които минава през всичко – сутрешни съобщения, работни файлове, карти, снимки, резервации, видео, музика, плащания и още няколко разговора по път. Именно тогава се усеща разликата между устройство, което просто има добри параметри, и такова, което естествено се вписва в ритъма на деня.

Новият HONOR Magic V6, който вече е в А1, е точно от смартфоните, които улесняват ежедневието. До 30 юли той се предлага със смартчасовник HONOR Watch 6 в черен цвят, 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+ със защита за двата екрана поотделно и 200 евро/391,17 лв. отстъпка с план Unlimited.

Големият вътрешен екран се оказва много практичен в ситуации, които се случват постоянно – когато трябва да видите повече от една отворена страница, да прегледате снимки в детайл, да планирате пътуване или да гледате видео без да присвивате очи към малък дисплей.

В разгънато състояние HONOR Magic V6 предлага 7,95-инчов OLED дисплей, който дава повече пространство за работа, съдържание и забавление. Това се усеща особено през лятото, когато телефонът често е и малък офис, и камера, и навигация, и екран за свободното време. Когато няма нужда от пълния размер, външният 6,52-инчов дисплей е достатъчен за бързите неща – обаждане, съобщение, известие, проверка на адрес или отговор в движение.

Двата дисплея са създадени така, че да бъдат удобни и навън. Високата яркост, опресняването до 120 Hz и 4320 Hz PWM димирането правят гледането по-комфортно, а Anti-Scratch NanoCrystal Shield с антиотблясъчно покритие помага съдържанието да остане ясно видимо дори при силно слънце. Това е особено полезно, когато сте навън, на път или на място, където не можете просто да се преместите на сянка, за да видите екрана.

Въпреки големия вътрешен дисплей HONOR Magic V6 остава лек и тънък за сгъваем модел. Корпусът е с дебелина 9,00 мм в сгънато състояние и тежи 224 г, което го прави удобен за носене. Издръжливостта също е важна част от замисъла. Моделът има IP68 и IP69 защита от прах и вода, а пантата Super Steel Hinge е тествана за 500 000 сгъвания. Това осигурява повече спокойствие в ежедневието – мокри ръце, прах, водни пръски или внезапен дъжд. Батерията е другият голям плюс. HONOR Magic V6 разполага с 6660 mAh силициево-въглеродна батерия, издържаща до 24 часа употреба на големия вътрешен екран.

Камерите също са подготвени за повече от стандартните снимки през деня. Основната система включва 64 MP перископна телефото камера, 50 MP основна камера и 50 MP допълнителна камера, а отпред има две 20 MP камери. Това дава свобода да снимате от близки кадри и портрети до детайли от разстояние, гледки, събития или вечерни моменти. А AI Color и AiMAGE Color Engine помагат цветовете да изглеждат по-близо до това, което виждате на живо.

HONOR Magic V6 разчита на процесор Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM и 512 GB вградена памет. Това е комбинация, която има значение, когато телефонът се използва интензивно – няколко приложения едновременно, видео, снимки, игри, документи и интелигентни функции. HONOR Fast-flex позволява при разгъване на екрана да стартирате AI инструмент или избрано приложение, а интеграцията с Gemini добавя още възможности за търсене, работа с файлове и управление на задачи по по-естествен начин.

Практичен детайл е и съвместимостта с Apple устройства. HONOR Magic V6 може да се свързва с AirPods, Apple Watch и iPhone, да дава достъп до iCloud през документния мениджър и да се използва като допълнителен екран към Mac. Това го прави удобен избор за хора, които не живеят само в една технологична екосистема, а използват различни устройства според нуждите си.

В кампанията на А1 към смартфона идва и HONOR Watch 6 в черен цвят. Смартчасовникът има 1,46-инчов AMOLED дисплей, 5ATM и IP69 защита, двучестотен GPS и батерия, която издържа до 35 дни в Ultra-Long Battery Mode и до 17 дни при типична употреба.

HONOR Watch 6 поддържа над 120 спортни режима, сред които професионални режими за футбол, бадминтон и trail running, както и споделяне в Strava. За спорт навън са полезни двучестотният GPS, 3D измерването на разстояние и предупрежденията за лошо време. Wet Touch управлението пък позволява екранът да реагира по-точно при дъжд, пот или влажна среда – малък, но много практичен детайл.

Здравните и уелнес функции включват Body Energy, Vitality, Morning Report и Sleep HRV, а сензорите следят пулс, движение, атмосферно налягане и околна светлина. Quick Health Scan дава бърз преглед на основни показатели, Morning Report събира полезна информация за съня и предишния ден, NFC плащанията добавят удобство навън, а Voice Notes позволява да запишете кратка бележка директно от китката.

Така комбинацията от HONOR Magic V6 и HONOR Watch 6 е особено подходяща за лятото – голям екран, когато ви трябва повече пространство; издръжлива батерия за дългите дни; система от камери за различни ситуации; и часовник, който поема част от най-честите задачи направо от китката.

До 30 юли можете да закупите HONOR Magic V6 със смартчасовник HONOR Watch 6 в черен цвят, 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+ със защита за двата екрана поотделно и 200 евро/391,17 лв. отстъпка онлайн на сайта на телекома.