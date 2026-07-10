Бензиностанцията, маскирана като държава, остана без бензин, но Путин остава устремен

Докато на бензиностанция в Иркутска област в Русия се разпалваха страсти, полицай насочи пистолета си към шофьор на черно Audi, който се опита да прескочи дългата опашка пред бензиностанцията.

"Чакаме от пет часа!", извика жена. "Не ме интересува колко дълго чакате", отговори шофьорът на Audi, който носеше тениска с надпис "Русия" на гърба.

След това той наруга полицая и се приближи заплашително към него, преди в крайна сметка да се откаже и да потегли.

Някога описана от Джон Маккейн, покойния американски сенатор, като "бензиностанция, маскирана като държава", Русия сега се бори да спре изпразването на бензиностанциите си на фона на безмилостните украински удари по петролни съоръжения от Санкт Петербург до Сибир.

Всяка една от десетте най-големи рафинерии в Русия е била ударена поне веднъж от началото на войната. Тази седмица дронове се сблъскаха за първи път с най-голямата петролна рафинерия в Русия, принуждавайки я да спре дейността си. Атаката срещу петролния обект на Газпром в Омск, на близо 1500 мили от границата с Украйна, предизвика паника в бензиностанциите в целия регион.

Това се случи само седмици след като Киев удари единствената рафинерия в Москва, причинявайки масивни пожари и изпращайки стълбове черен дим в небето над руската столица.

"Санкции с голям обсег"

Ударите с дронове и ракети, наречени от президента Зеленски "санкции с голям обсег", доведоха до ограничения върху продажбата на гориво в повече от половината от 83-те региона на Русия, както и в Крим, украинския черноморски полуостров, анексиран от Москва през 2014 г. По-голямата част от регионите съобщават за недостиг, което поражда опасения от проблеми с доставките на храни до магазините и дори с прибирането на реколтата.

"Невъзможно е да се събере реколтата и зърното се губи всеки ден, докато пада на земята. Хората се паникьосват", написа тази седмица Наталия Кучерявая, бивш съветник от управляващата партия на президента Путин "Единна Русия" в Крим. Коментарът ѝ беше публикуван под онлайн актуализация от Сергей Аксьонов, назначен от Кремъл губернатор на Крим.

В черноморския курортен град Анапа са разположени казаци, които да поддържат реда на бензиностанциите, съобщи служител. В сряда руското правителство обяви забрана за износ на дизел в опит да увеличи вътрешните доставки и да облекчи напрежението.

"Ясно е, че настоящата ситуация на бензиностанциите предизвиква безпокойство сред обществеността", каза Александър Новак, руски вицепремиер, по време на телевизионна среща с Путин.

Забраната ще бъде в сила поне до края на юли, каза Новак. Русия е вторият по големина износител на дизел в света, като представлява 11% от световните доставки миналата година, според Bloomberg.

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Москва също така внася рекордни количества бензин от съседна Беларус, най-големият ѝ съюзник в Европа, показва официалната статистика. Казахстан, бивша съветска република в Централна Азия, също е снабдявала Москва с гориво.

Конфронтации като тази в Иркутска област, на около 2500 мили източно от Москва, се повтарят в цяла Русия. Миналата седмица шофьор каза, че е прекарал 39 часа на опашка на бензиностанция в близката Чита.

"В началото опашката се движеше с темпото на охлюв, но след това спря напълно. Придвижвахме се средно с около 50 метра на всеки 40 минути", написа Влад Вашерук в публикация в Instagram.

Отделна публикация на Вашерук, показваща друга огромна опашка в Чита, беше придружена от песента "Всичко върви по план" - горчиво-саркастичен химн на живота в последните години на Съветския съюз, изпълнен от сибирската пънк група "Гражданская оборона".

Неофициален уебсайт, наречен "Где Бенз" (Къде има бензин), събира информация от шофьорите за наличието на гориво на бензиностанциите в цяла Русия и се актуализира в реално време. В четвъртък той показа, че докато доставките в Москва са относително стабилни, в голяма част от останалата част на страната има сериозен недостиг.

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"Това не са просто прекъсвания на доставките - това е провал на държавното управление", каза Вячеслав Мархаев, депутат от Руската комунистическа партия, която обикновено подкрепя Кремъл.

Бензиностанциите в поне четири региона обслужват само държавни служители, докато някои в Читинска област дават приоритет на ветераните от войната на Русия в Украйна и техните роднини, съобщиха руски медии.

Изображенията на колосалните опашки ще повдигнат настроението в Киев, където чиновниците се опитват да обяснят цената на войната на обикновените руснаци с надеждата, че Путин ще бъде принуден да се съгласи на мир.

"Не вярвам, че има някой в ​​тази страна, чиято основна грижа е нещо различно от прекратяване на военните действия възможно най-скоро", каза наскоро пред акционерите Херман Греф, ръководителят на държавната банка Сбербанк.

И все пак смъртта на стотици хиляди руски мъже на бойните полета на Украйна досега не е успяла да сложи край на войната и засега има малко признаци, че дефицитът на гориво ще промени мнението на Путин за конфликт, който той смята за екзистенциален за страната си.

По време на срещата с Новак Путин каза, че Украйна се опитва да "създаде чувство на безпокойство" в Русия, но настоя, че няма да успее.

"Всички разбираме, че тази цел е непостижима", каза той, цитиран от The Times. "Устойчивостта на руската енергийна система е много висока - сред най-високите в света."

Източници, близки до Кремъл, съобщиха на Ройтерс, че ударите на Украйна по руски петролни съоръжения и пристанища са засилили решимостта на Путин да постигне победа в Украйна. Един от тях, който се среща редовно с руския лидер, описа "висока вероятност" от ескалация през следващите месеци.

Президентът Тръмп каза на Зеленски в сряда, че украинските удари биха могли "да помогнат за прекратяване" на войната

Кремъл обаче заяви в четвъртък, че Тръмп греши.

"Виждаме определени погрешни схващания в администрацията на Белия дом - че чрез ескалиране на военния натиск може да се помогне за преминаване към мирно споразумение. Това е погрешно мнение", каза Дмитрий Песков, говорителят на Путин.

С нарастването на гневa, лоялистите на Кремъл призовават за спокойствие.

"Нямате бензин? Все още си спомням, когато храната беше разпределяна", каза Маргарита Симонян, ръководител на RT, подкрепяната от Кремъл медия, визирайки трудностите на постсъветската епоха.

Вячеслав Володин, председателят на парламента, който е един от най-близките съюзници на Путин, призова руснаците да не се паникьосват.

"Това, което наистина има значение, е да се държим заедно. Когато се сблъскаме с предизвикателства и започнем да се колебаем, да се паникьосваме, това само играе в ръцете на нашия противник", каза той пред депутатите.

На фона на кризата броят на руснаците, които вярват, че страната им се движи в правилната посока, спадна от 61% през май до 52% през юни, според социологическия център "Левада" в Москва. И все пак не всички руснаци изглежда разбират корените на горивната криза.

"Защо всичко това се случва едновременно в цялата страна? Имаме пълното право да получаваме пълна информация - какво се случва, къде, как и защо", каза жена в Марий Ел, регион на 400 мили източно от Москва, в онлайн видео.

Други призовават Кремъл да засили атаките срещу Украйна. Вашерук, разочарованият шофьор в Иркутск, заяви пред местните медии, че въпреки огромните разрушения, причинени от руските сили в Украйна, Москва все още е "твърде мека" във войната.

"Време е да спрем да играем игрички и да започнем да действаме сериозно", каза той.