Скарлет Йохансон се чувства късметлийка с палавия си съпруг Колин

Скарлет Йохансон излъчваше истинска бизнес изтънченост на първата си официална поява след като отпразнува своя важен 40-и рожден ден, който беше на 22 ноември. Актрисата беше забелязана да пристига за участие в телевизионно шоу в шикозен костюм от панталон и сако, под което носеше поло – всичко в медношоколадов нюанс. Тя беше допълнила визията си с лъскави обувки на високи токчета и светлокафява чанта Prada.

Скарлет изглеждаше страхотно – с естествен грим, изтъкващ естествената ѝ красота. Звездата от „Отмъстителите“ се усмихваше весело, докато излизаше от оживеното студио.



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Източник: Tialoto.bg