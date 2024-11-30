IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 7

Скарлет Йохансон се чувства късметлийка с палавия си съпруг Колин

Актрисата разкри как е прекарала 40-ия си рожден ден

30.11.2024 | 00:15 ч. Обновена: 29.11.2024 | 16:34 ч.
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Скарлет Йохансон излъчваше истинска бизнес изтънченост на първата си официална поява след като отпразнува своя важен 40-и рожден ден, който беше на 22 ноември. Актрисата беше забелязана да пристига за участие в телевизионно шоу в шикозен костюм от панталон и сако, под което носеше поло – всичко в медношоколадов нюанс. Тя беше допълнила визията си с лъскави обувки на високи токчета и светлокафява чанта Prada.

Скарлет изглеждаше страхотно – с естествен грим, изтъкващ естествената ѝ красота. Звездата от „Отмъстителите“ се усмихваше весело, докато излизаше от оживеното студио.
 

Цялата статия четете в Тialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Скарлет Йохансон
Напиши коментар Към коментарите
Виж всички
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem