Всички, които си тръгнаха като победители от тазгодишните награди BAFTA

Победителите на наградите BAFTA за кино, които отличават най-доброто от големия екран през последните 12 месеца, бяха обявени.

"Conclave" и "The Brutalist" триумфираха с по четири награди, докато "Wicked", "Emilia Pérez", "Anora", "Dune: Part Two", "A Real Pain" и "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" спечелиха по две отличия.

А ето всички номинирани и победители на тазгодишните престижни филмови награди:

Най-добър филм

"Conclave" – победител

"Anora"

"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Emilia Pérez"

Изключителен британски филм

"Conclave" – победител

"Bird"

"Blitz"

"Gladiator II"

"Hard Truths"

"Kneecap"

"Lee"

"Love Lies Bleeding"

"The Outrun"

"Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl"

Главна женска роля

Мики Медисън – "Anora" – победител

Синтия Ериво – "Wicked"

Карла София Гаскон – "Emilia Pérez"

Мариан Жан-Батист – "Hard Truths"

Деми Мур – "The Substance"

Сърша Ронан – "The Outrun"

Главна мъжка роля

Ейдриън Броуди – "The Brutalist" – победител

Тимотей Шаламe – "A Complete Unknown"

Колман Доминго – "Sing Sing"

Ралф Файнс – "Conclave"

Хю Грант – "Heretic"

Себастиан Стан – "The Apprentice"

Поддържаща женска роля

Зоуи Салдана – "Emilia Pérez" – победител

Селена Гомес – "Emilia Pérez"

Ариана Гранде – "Wicked"

Фелисити Джоунс – "The Brutalist"

Джейми Лий Къртис – "The Last Showgirl"

Изабела Роселини – "Conclave"

Поддържаща мъжка роля

Киърън Кълкин – "A Real Pain" – победител

Юра Борисов – "Anora"

Кларънс Маклин – "Sing Sing"

Едуард Нортън – "A Complete Unknown"

Гай Пиърс – "The Brutalist"

Джеръми Стронг – "The Apprentice"

Режисура

"The Brutalist" – Брейди Корбет – победител

"Anora" – Шон Бейкър

"Conclave" – Едуард Бергер

"Dune: Part Two" – Дени Вилньов

"Emilia Pérez" – Жак Одиар

"The Substance" – Корали Фаржеа

BAFTA Fellowship

Уорик Дейвис – победител

Изключителен дебют на британски сценарист, режисьор или продуцент

"Kneecap" – победител

"Hoard"

"Monkey Man"

"Santosh"

"Sister Midnight"

Филм на език, различен от английски

"Emilia Pérez" – победител

"All We Imagine As Light"

"I'm Still Here"

"Kneecap"

"The Seed of the Sacred Fig"

Изключителен британски принос към киното

MediCinema – победител

Документален филм

"Super/Man: The Christopher Reeve Story" – победител

"Black Box Diaries"

"Daughters"

"No Other Land"

"Will & Harper"

Анимационен филм

" Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" – победител

"Flow"

"Inside Out 2"

"The Wild Robot"

Оригинален сценарий

"A Real Pain" – победител

"Anora"

"The Brutalist"

"Kneecap"

"The Substance"

Адаптиран сценарий

"Conclave" – победител

"A Complete Unknown"

"Emilia Pérez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Награда EE BAFTA за изгряваща звезда

Дейвид Джонсън – победител

Мариса Абела

Джарел Джером

Мики Медисън

Набаан Ризван

Оригинална музика

"The Brutalist" – Даниел Блумберг – победител

"Conclave" – Волкер Бертелман

"Emilia Pérez" – Камий, Клеман Дюкол

"Nosferatu" – Робин Каролан

"The Wild Robot" – Крис Бауърс

Костюмен дизайн

"Wicked" – победител

"Blitz"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Nosferatu"

Монтаж

"Conclave" – победител

"Anora"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Kneecap"

Звук

"Dune: Part Two" – победител

"Blitz"

"Gladiator II"

"The Substance"

"Wicked"

Специални визуални ефекти

"Dune: Part Two" – победител

"Better Man"

"Gladiator II"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"

Британски късометражен филм

"Rock, Paper, Scissors" – победител

"The Flowers Stand Silently, Witnessing"

"Marion"

"Milk"

"Stomach Bug"

Британска късометражна анимация

"Wander to Wonder" – победител

"Adiós"

"Mog's Christmas"

