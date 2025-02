Шефът на Open AI и партньорът му станаха родители за първи път

Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман обяви раждането на първото си дете от партньора си Оливър Мълхерин чрез сургатна майка.

В емоционална публикация в X Алтман обяви, че синът му е роден преждевременно и в момента се лекува в интензивното отделение за новородени (NICU). Въпреки преждевременното раждане, което носи сериозни рискове за здравето на много бебета, Алтман увери последователите си, че бебето е добре.

welcome to the world, little guy!

he came early and is going to be in the nicu for awhile. he is doing well and it’s really nice to be in a little bubble taking care of him.

i have never felt such love. pic.twitter.com/wFF2FkKiMU