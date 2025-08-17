Поколение Z - не гледат телевизия, 1/4 от деня им минава пред екрана

Поколение Z, тези извънземни, които избраха интернет пред вселената.

Те не гледат телевизия, не се интересуват особено от дигиталния си отпечатък и превръщат мрежата в личен дневник. Социалните медии подхранват сексуалната им рецесия. Политически мъжете се плъзгат надясно, докато жените са закотвени наляво. Много от тях се борят със социалните взаимодействия. С ежедневното време пред екрана, наближаващо шест часа, една четвърт от деня им минава онлайн.

За Джесика Мадокс, професор в Университета на Алабама, израстването по време на пандемията и следователно предимно онлайн обяснява определени „извънземни“ поведения, като например вече известния поглед на поколение Z - този празен, понякога смразяващ поглед, отправен към събеседник, смятан за напълно нестандартен.

Друга област, където поколенията се сблъскват: емоджитата. Според проучване от 2024 г. на платформата за изучаване на езици Preply, докладвано от Axios, приблизително 80% от възрастните американци признават, че са били объркани от употребата им. Разбирането на рисунката не е достатъчно, за да ги използвате правилно. Трябва да сте „IN“ или поне да прекарвате една четвърт от деня си онлайн. Възходът на емоджитата в професионалния свят – особено между отдалечени екипи по време на пандемията – доведе до „повече недоразумения от всякога“, смята Ерика Даван, автор на „Дигитален език на тялото: Как да изградим доверие и връзка, независимо от разстоянието“. Според авторката, хората над 30 години обикновено използват емоджитата „за това, което винаги са представлявали, докато по-младите, „дигиталните туземци“, често им приписват саркастично значение или ги използват като съкращение за нещо друго“.

Става трудно да се следи времето, тъй като емоджитата се множат и развиват постоянно. TikTok вече ви позволява да вмъквате изображения в коментари. Тези визуализации мигрират извън приложението, за да се поканят в традиционните разговори за съобщения. По този начин се появяват нови „емоджита“, без актуализации на устройствата. Спомнете си, че Apple за първи път пусна емоджитата през 2008 г. в Япония, преди да ги направи достъпни в международен план през 2011 г. Android ги представи през 2013 г. Сега има близо 4000, според Parents. Ще могат ли аналоговите поколения да се справят?

Мечтаехме за общ език, който да свързва цялото човечество. Днес се оказваме, че погрешно тълкуваме жълто усмихнато лице. И какво ще стане, ако в крайна сметка емотиконите бяха най-поразителното доказателство досега, че интернет не обединява хората - той ги класира по дата на раждане в гигантски тест за коефициент на интелигентност на поколенията.