Недостатъчен? Режисьор вбесил Хоакин Финикс

Не смейте да казвайте на Хоакин Финикс, че не е звезда.

Носителят на „Оскар“ гостува в подкаста "This Past Weekend" на Тео Вон, като част от кампанията за промотиране на новия му филм „Eddington“. Пред водещия той си припомни момент от ранната си кариера, когато режисьор на снимачната площадка му казал директно в очите, че никога няма да бъде нищо повече от „характерен актьор“.

Финикс разказва, че негов колега го сравнил с по-популярен актьор, но режисьорът го прекъснал, абсолютно несъгласен, и бързо охладил ентусиазма.

„Това е като кодирана обида. Значи: "Няма да стигнеш до върха, ама поне ще работиш."И това адски ме вбеси. Но в крайна сметка съм благодарен – защото си казах: "Добре де, а как тогава се стига дотам? Как намирам още?“, допълва актьорът.

Днес е ясно, че Финикс не само е стигнал „дотам“, но го е направил по възможно най-вдъхновяващия начин.

Той е номиниран цели четири пъти за „Оскар“, включително за „The Master“ и „Walk the Line“, и печели за главната си роля в „Жокера“. Получил е и наградата за най-добър актьор в Кан за „You Were Never Really Here“, а през годините е доказал, че може да носи на гърба си както блокбъстъри („Signs“), така и артхаус кино („Her“).

Най-новият му проект е „Eddington“ – уестърн, чието действие се развива по време на пандемията, написан и режисиран от Ари Астер, с когото Финикс вече работи по странния и предизвикателен „Beau Is Afraid“. Там той си партнира с Педро Паскал и Ема Стоун.

Свързани статии Слагаме маските и се връщаме в 2020 г. с новата лента на Ари Астър

Подобно на него, и този филм разделя мненията на критиците и публиката. Макар да започна слабо в боксофиса, прогнозите са, че ще се превърне в култово заглавие.

„Филмът е за това как центърът се разпада – и го усещаш във всяко заекване, във всяка отчаяна пауза в представянето на Финикс. Това не е от онези негови мърморещи, показни изпълнения. Има горчива нежност в образа на Джо – човек, който е потънал до уши в нещо, което не разбира. Когато най-накрая взима нещата в свои ръце, ти продължаваш да си на негова страна… дори когато върши нещо, което не може да бъде оправдано“, пише Оуен Глайберман за Variety.

„Eddington“ вече се върти по кината в цяла Америка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.