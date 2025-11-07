IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Милена Милотинова показва за първи път у нас „Магията на българското хоро“

Водещата на „Брюсел 1“ ще представи филма си на 8 ноември в „Царско село“

07.11.2025 | 15:16 ч. 0
Милена Милотинова показва за първи път у нас „Магията на българското хоро“

Милена Милотинова, водеща на предаването „Брюксел 1“ по Bulgaria ON AIR, ще представи за първи път пред родна публика документалния си филм „Магията на българското хоро“. Това ще бъде по време на четвъртата среща-семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина, която се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина между 7 и 9 ноември 2025 г.  

Премиерната прожекция на филма ще се състои на 8 ноември от 19:30 ч. в комплекс „Царско село“ в София. 

"Това ще бъде едно камерно представяне за стотина души, но за мен е голяма емоция, защото то ще ме срещне с едни страхотни хора, които пазят българското и българщината навред по света. Част от тях са заснети във филма с емоционалните си разкази, които буквално просълзиха публика на премиерата в Палма де Майорка", добави авторката. 

„Магията на българското хоро“ е заснет на „Празника на буквите“ в Милано на 24 май и по време на десетото юбилейно издание на пътуващия събор „На мегдана на другата България“ в Лион през юни 2025 г. 

„Филмът разказва за магията на българския фолклор, за носиите, за шевиците, за танца, който привлича дори чужденците да се включат и да разучат стъпките. Разказва и за корените ни, историята, културата и националната ни идентичност. И всичко това е представено чрез емоционалните човешки истории на българите зад граница, които всеотдайно и с жар създават състав след състав къде ли не по света“, добавя още Милена Милотинова. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

магията на българското хоро милена милотинова
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem