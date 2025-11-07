Милена Милотинова показва за първи път у нас „Магията на българското хоро“

Милена Милотинова, водеща на предаването „Брюксел 1“ по Bulgaria ON AIR, ще представи за първи път пред родна публика документалния си филм „Магията на българското хоро“. Това ще бъде по време на четвъртата среща-семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина, която се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина между 7 и 9 ноември 2025 г.

Премиерната прожекция на филма ще се състои на 8 ноември от 19:30 ч. в комплекс „Царско село“ в София.

"Това ще бъде едно камерно представяне за стотина души, но за мен е голяма емоция, защото то ще ме срещне с едни страхотни хора, които пазят българското и българщината навред по света. Част от тях са заснети във филма с емоционалните си разкази, които буквално просълзиха публика на премиерата в Палма де Майорка", добави авторката.

„Магията на българското хоро“ е заснет на „Празника на буквите“ в Милано на 24 май и по време на десетото юбилейно издание на пътуващия събор „На мегдана на другата България“ в Лион през юни 2025 г.

„Филмът разказва за магията на българския фолклор, за носиите, за шевиците, за танца, който привлича дори чужденците да се включат и да разучат стъпките. Разказва и за корените ни, историята, културата и националната ни идентичност. И всичко това е представено чрез емоционалните човешки истории на българите зад граница, които всеотдайно и с жар създават състав след състав къде ли не по света“, добавя още Милена Милотинова.