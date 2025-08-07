IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Роклите, модерни за лятото

Вижте тенденциите

07.08.2025 | 18:00 ч. Обновена: 07.08.2025 | 19:09 ч. 0
Снимка: iStock/mandygodbehear

Лято е и носим по-свободни и леки дрехи. Роклите са любима дреха за сезона - едновременно могат да са и елегантни, и по-спортни, с тях ни е прохладно, а и са практични - не мислим какви горнища и долнища да съчетаваме. Освен това, те са любими за плажа и вечерните партита. Ето и кои типове рокли са хит това лято, според британския "Cosmopolitan".

Рокля на точки

Принтовете на точки станаха модерни още през пролетта, а през лятото са абсолютен хит. Изобщо - можем да кажем, че точките превзеха цялата 2025 г. Всички дрехи и аксесоари на точки са модерни, включително и роклите на точки. Те са вечна класика за лятото. Едновременно изпъкват и са интересни, но не и прекалено крещящи или екстравагантни. Най-хубавото е, че има всякакви цветови комбинации. Точките може да са едри или ситни.

Бледожълта рокля

Още едно предложение, от което едва ли сте изненадани. Бледожълтото също е сред цветовете на 2025 г. То се появи на модния подиум още в началото на март, когато Тимъти Шаламе се появи на наградите "Оскар" с костюм в такъв нюанс. И от пролетта насам са модерни всякакви дрехи, аксесоари, обувки, чанти, маникюри в маслено жълто. Така че - роклите в този цвят са актуални за лятото. Те са свежи, изглеждат стилни и си отиват с шоколадовия загар. Жизнерадостен цвят, с него сте в тон и с пясъка, слънчевите лъчи.

Тагове:

мода рокли тенденции лято летни рокли
