BGONAIR Live Новини Днес | 105

Украйна създава подразделение на безпилотни системи за ПВО

То ще гарантира защитата на цивилното население и на критичната инфраструктура

26.09.2025 | 22:42 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Украинските военновъздушни сили ще създадат ново подразделение - сили с безпилотни системи за противовъздушна отбрана, за да бъде гарантирана защитата на цивилното население и на критичната инфраструктура срещу атаки с дронове, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Това бе съобщено от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски в разговор с журналисти.

Сирски поясни, че става дума за дронове прехващачи украинско и чуждо производство, които могат да прехващат атакуващи дронове "Шахед" с висок процент на ефективност - 70% и повече. Понастоящем се създават и разширяват бойни единици, които са снабдени с такива дронове.

Генералният щаб на украинските сили разработва и други области, като например увеличава се броят на бойните хеликоптери, които се доказаха като доста ефективни в борбата с дроновете.

Освен това главнокомандващият каза, че има планове за разработването на леки самолети, снабдени с картечници, които също са ефективни в сраженията с дронове "Шахед".

Както предаде Укринформ, украинските сили неутрализираха 128 руски дрона при атака, започнала вчера вечерта. Общо Русия е пуснала срещу Украйна 154 дрона тази нощ. (БТА)

войната в Украйна Русия дронове ПВО
