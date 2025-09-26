Дакота Джонсън се появи без сутиен на филмовия фестивал в Цюрих

Дакота Джонсън се отказа от сутиена си за поредна прозрачна дантелена визия на филмовия фестивал в Цюрих

Актрисата от „50 нюанса сиво“ беше снимана на червения килим в четвъртък в индигово синя рокля с прозрачен дантелен корсаж

Роклята се отличаваше с поло яка и дизайн с ниска талия

Обемната бална рокля от тюл стигаше до пода, а звездата я допълни с два големи пръстена, украсени с камъни

Тя носеше тъмните си коси спуснати на меки вълни и нанесе неутрална палитра грим за събитието

