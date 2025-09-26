IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Дакота Джонсън се появи без сутиен на филмовия фестивал в Цюрих

Актрисата остави малко на въображението в прозрачна дантелена рокля

26.09.2025 | 22:25 ч. 7
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дакота Джонсън се отказа от сутиена си за поредна прозрачна дантелена визия на филмовия фестивал в Цюрих

Актрисата от „50 нюанса сиво“ беше снимана на червения килим в четвъртък в индигово синя рокля с прозрачен дантелен корсаж

Роклята се отличаваше с поло яка и дизайн с ниска талия

Обемната бална рокля от тюл стигаше до пода, а звездата я допълни с два големи пръстена, украсени с камъни

Тя носеше тъмните си коси спуснати на меки вълни и нанесе неутрална палитра грим за събитието

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дакота Джонсън
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem