Есетровата луна променя живота на тези зодии

Утре има пълнолуние във Водолей

08.08.2025 | 13:26 ч. Обновена: 08.08.2025 | 21:01 ч.
На 9-и август, събота, ни чака пълнолуние в знака на Водолей. Събитието се нарича още Есетрова луна. Очаква ни експлозия на енергия. Умствено обновление, събуждане на съзнанието, желание за по-голяма свобода - ще усещаме всичко това. Съдбата на някои зодии ще е напълно повлияна от пълнолунието. Ето кои са те, според "112.ua".

Водолей
Пълнолунието е в техния знак, така че е нормално доста да им влияе. Посветено е на тях. Ако са се колебаели, съмнявали в нещо или са се страхували да направят важни стъпки, сега е времето да действат. Отдават се на мислите си и осъзнават от кое място идва силата им. По-вдъхновени са и изпитват желание да направят радикални промени във връзките, работата и начина на живот. Нека застанат под светлините на прожекторите и да изразят идеите си.

Близнаци
Сега стават доста по-изобретателни, намират спокойствие, утеха и хармония. Не си поставят граници. Есетровата луна ще е като глътка свеж въздух за Близнаците. Ще започнат да виждат познати неща от нова перспектива. Ще премахнат менталните бариери и всичко това, което им е пречило, което ги е спирало да действат и да се развиват. Перфектен момент да стартират нови проекти, да учат нови неща и да направят грандиозна промяна

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи Есетрова луна пълнолуние
