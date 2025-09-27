IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Виктория Бекъм разкри тайната на дългия брак

С Дейвид сключиха брак през 1999 г.

27.09.2025 | 00:25 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Виктория Бекъм обясни как връзката им с Дейвид работи толкова добре.

Бившата певица и сегашна дизайнерка смята, че бракът им продължава толкова дълго, тъй като двамата растат заедно и се подкрепят един друг.
Тя обича това, че футболистът винаги ѝ е предлагал своята подкрепа и вярва в нейните мечти.

"Толкова често във връзките единият казва на другия: "Ти се промени". Ами, разбира се, че си се променил! Ти си различен човек, когато си на 20 г., в сравнение с този, който си на 50 г. Той вярваше в мен, когато много хора не вярваха. Той инвестираше в мен. На моменти съм става за посмешище, хората не приемаха моя бизнес сериозно, но той винаги вярваше в мен", коментира звездата пред списание "ELLE".

