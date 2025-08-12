4 зодии са най-щастливи след края на ретрограден Меркурий

Четири зодии ще придобият яснота и увереност по време на директния Меркурий в Лъв, който започна на 11 август, след като беше ретрограден близо 25 дни (от 17 юли).

Всички смесени сигнали, всички усещания, че не сте чути или че сте разбрани погрешно, ще отминат, ако сте родени под някои от тези знаци (най-вече фиксираните).

И разбира се, понеже този конкретен ретрограден Меркурий се случи в Лъв – знакът на драмата, то драмата, особено ако е свързана с вашата репутация, вашия глас или чувството ви за идентичност, ще отмине.

За всички, тази ретроградна сцена може да е изглеждала сякаш някой е изключил лампата ви точно когато сте се канили да излезете на сцената. Но за четири зодии по-специално, последните няколко седмици донесоха голяма доза объркване в егото, творчески застой и както публична, така и лична неловкост. Те не просто загубиха светлината на прожекторите, а бяха изключени от собственото си шоу.

Но сега Меркурий тръгна директно и с този космически завой идва шансът за тези знаци да си възвърнат увереността и чара и да погледнат живота с нови очи.

А ето и кои са тези знаци:

Лъв

Вие бяхте главният герой в тази ретроградна пиеса, но не в обичайната си героична роля. Всъщност може би сте се чувствали по-скоро като поддържащ герой, който вика в празнотата, или още по-лошо, като злодея, докато хората изопачаваха думите ви и напълно пропускаха вашата гледна точка. Имахте нещо важно да кажете, но то непрекъснато се губеше в превода. И нека бъдем честни: да не бъдете чути е едно от най-малко любимите ви неща.

Сега, когато Меркурий е директен във вашия знак, гласът ви възвръща пълния си обем. Недоразуменията изчезват и светлината на прожекторите се усеща топла, вместо груба. Връщате се към сиянието си, но този път с нещо по-дълбоко от самонадеяност. Спечелили сте ново ниво на самосъзнание – и там се крие истинската ви сила.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg