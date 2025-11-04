Бащинството носи най-много радост на A$AP Rocky

A$AP Rocky призна, че обича да балансира между бащинството и музикалната си кариера. 37-годишният рапър вече е татко на 3 деца.

Той и любимата му Риана имат син RZA, който се роди през май 2022 г., син Риот Роуз, който се роди през август 2023 г. и дъщеря Роки, която се роди през септември тази година.

Сега певецът каза, че да бъде баща е това, от което е най-доволен в живота си.

"Да бъда баща и партньор, и обичащ съпруг в моето семейство е това, което ме прави наистина, наистина щастлив. Надявам се, че това не звучи клиширано, и ще мразя, ако е така, защото наистина това ме вълнува - да мога да изразя себе си креативно, да мога да съм семеен мъж и да мога да съм майстор.", коментира звездата в ново интервю за списание "Perfect".

