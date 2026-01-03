Най-добрите пуловери за зимата

Най-накрая дойде любимият ми момент от зимата – Sweater Weather. Популярният израз се използва, за да се даде началото на уютния сезон, изпълнен с красиви плетива, топли пуловери и модерни жилетки. Най-големият ни щит срещу студа и същевременно най-стилните избори за зимата са именно плетените изделия, на които не можем да се насладим. Може би това е единственото позитивно нещо, което мога да намеря в студеното време и гледам да му отделям специално внимание всяка година.

Сезонът на зимните пуловери най-накрая е тук, а това означава, че всички ни очакват месеци на уютно изобилие. На пазара имаме някои познати фаворити, но винаги може да излезете от зоната си на комфорт и да добавите нещо ново към колекцията си. Ако сте тръгнали на шопинг за нови плетива, помислете за вдъхновение от най-големите тенденции при зимните пуловери тази година.

От пуловери с къс ръкав до завръщането на моделите от 90-те, ето какво ще носим през студените месеци на 2026 година.

Пуловери с къс ръкав

Тази тенденция при пуловерите следва стъпките на поло тениските, които виждахме през по-топлите месеци. Сега този препи, вдъхновен от колежанската мода стил, се адаптира за зимата.

Виждаме все повече плетени тениски, както и съответстващи комплекти – лек пуловер с кръгло деколте и жилетка, облечена върху него. Това е ефектът на Prada и Miu Miu – този подривен, но дамски подход, който те кара да изглеждаш толкова добре.

Източник: Tialoto.bg